Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

В Свердловской области идет резкий рост заболеваемости ОРВИ

Сегодня, 11:35
Прошедшая неделя в Свердловской области отметилась 58 959 случаями заболевания ОРВИ. Это на 70,5 процентов превышает средний многолетний уровень.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, 56 процентов заболевших приходится на детей.

Всего за неделю число рост числа заболевших составил 27,3 процента.

В Богдановиче, Асбестовском и Рефтинском городских округах заболеваемость оказалась в полтора раза больше, чем в среднем по области.

В Екатеринбурге ОРВИ подхватили 29 448 человек. Этот показатель превышает многолетний уровень на 66,8 процента.

По мнению эпидемиологов, нужно вакцинировать населения от гриппа, COVID-19 и пневмококковой инфекции. А заболевшим лучше озаботиться соблюдением домашнего режима, как только появятся первые симптомы болезни.

Кроме того, в регионе за прошедшую неделю было выявлено 747 случаев заболевания внебольничной пневмонией. Здесь рост по сравнению с прошлой неделей составил 17,4 процента.

Подпишитесь
Индекс утраты
Сегодня, 06:05
В омском Роспотребнадзоре отказались от новогоднего корпоратива
Сегодня, 11:52
«Будет смотреть на мост»: в Омске утвердили место для памятника Бухгольцу
Сегодня, 05:32
Новосибирский завод прокомментировал появление своих отходов под Омском
Сегодня, 11:54
В Омске нашли желающих восстановить бассейн в школе № 124
Сегодня, 08:23
«Символ отказа или призыв к сексу»: чем займется экоблогер в Общественной палате
Сегодня, 06:47