В Свердловской области идет резкий рост заболеваемости ОРВИ

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, 56 процентов заболевших приходится на детей.
Всего за неделю число рост числа заболевших составил 27,3 процента.
В Богдановиче, Асбестовском и Рефтинском городских округах заболеваемость оказалась в полтора раза больше, чем в среднем по области.
В Екатеринбурге ОРВИ подхватили 29 448 человек. Этот показатель превышает многолетний уровень на 66,8 процента.
По мнению эпидемиологов, нужно вакцинировать населения от гриппа, COVID-19 и пневмококковой инфекции. А заболевшим лучше озаботиться соблюдением домашнего режима, как только появятся первые симптомы болезни.
Кроме того, в регионе за прошедшую неделю было выявлено 747 случаев заболевания внебольничной пневмонией. Здесь рост по сравнению с прошлой неделей составил 17,4 процента.