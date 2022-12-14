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В Омске слабослышащие дети смогут посмотреть новогодние мультфильмы на языке жестов

Сегодня, 04:38
Фото: ПАО МТС
Компания МТС подготовила к новогодним праздникам сурдоперевод мультфильмов «Умка на елке», «Чебурашка. Секрет праздника», «Вовка и зима в Тридевятом царстве», а также нескольких серий «Простоквашино».

Адаптивно-инклюзивный проект «Страна доступных мультфильмов» реализован совместно с киностудией «Союзмультфильм» и телеканалом «Мультландия».

Взрослые и дети с нарушениями слуха в новогодние праздники смогут встретиться с любимыми экранными героями: медвежонком Умкой, Чебурашкой и его другом крокодилом Геной, а также узнать о новых приключениях жителей Простоквашино ‒ кота Матроскина и Шарика, дяди Федора, его сестры Веры Павловны и ее друга Тама-Тамы.

Фото: ПАО МТС
«Основой социальных программ МТС на протяжении многих лет являются принципы равенства и разнообразия, поэтому создание инклюзивной среды мы считаем важной частью нашего вклада в устойчивое развитие общества. В поддержку социального направления ESG-стратегии МТС на постоянной основе реализует ряд проектов, а также образовательно-просветительских программ, обеспечивающих равные возможности для детей и взрослых. Уверена, что наша инициатива подарит новогоднее настроение ребятам с особыми потребностями по слуху и их родителям», ― рассказала руководитель Центра МТС по социальной ответственности, разнообразию и инклюзивности Елена Серегина.
#Омск#Омская область#Дети
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