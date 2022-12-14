В Богородском округе Подмосковья завершен капремонт теплосетей

В Московской области в Богородском районе завершились работы по проведению капитального ремонта в деревнях Затишье и Авдотьино, в поселках Демонстрационный и Новостройка, сообщает 360tv.ru. Были восстановлены конструкции, подвергшиеся износу, повышено качество функционирования теплоснабжения в многоквартирных домах и на объектах социальной инфраструктуры.