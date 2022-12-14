В Богородском округе Подмосковья завершен капремонт теплосетей

В Московской области в Богородском районе завершились работы по проведению капитального ремонта в деревнях Затишье и Авдотьино, в поселках Демонстрационный и Новостройка, сообщает 360tv.ru. Были восстановлены конструкции, подвергшиеся износу, повышено качество функционирования теплоснабжения в многоквартирных домах и на объектах социальной инфраструктуры.
Как рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, на тепловых объектах при проведении капремонта были выполнены демонтажные работы сетей, заделка стыков, монтаж трубопроводов, дальнейшее благоустройство участков теплотрассы.
Специалисты Управления технического надзора капитального ремонта регулярно посещают объекты и осуществляют контроль выполнения ремонтных работ, реализуемых региональными министерствами и ведомствами. Это становится гарантией соблюдения технологических процессов подрядной организацией.