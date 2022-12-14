В 2023 году в российском образовании произойдут радикальные изменения

Общественная служба новостей рассказала об основных изменениях, которые произойдут на разных ступенях образования в 2023 году.
С начала следующего учебного года в начальных школах дети будут обучаться по единой общеобразовательной программе. Соответствующей законопроект был принят в сентябре 2022 года. Новые стандарты разработает Минпросвещения до 31 января 2023 года. Предполагается, что при переходе на новую программу будут заменены учебники.
Законопроект о введении единых стандартов эксперты восприняли неоднозначно. Они считают, что это будет ограничивать учителей в использовании разных методик по отношению к разным учащимся. Единые стандарты также не учитывают индивидуальные особенности ребенка, что может привести к снижению качества образования.
Изменения ожидаются и в сфере высшего образования. Вузы РФ приняли решение выйти из Болонской системы. Это будет происходить постепенно. Исчезнуть программы бакалавриата и магистратуры. Специалистов вновь будут обучать в течение пяти лет.