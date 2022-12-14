В 2023 году в российском образовании произойдут радикальные изменения

С начала следующего учебного года в начальных школах дети будут обучаться по единой общеобразовательной программе. Соответствующей законопроект был принят в сентябре 2022 года. Новые стандарты разработает Минпросвещения до 31 января 2023 года. Предполагается, что при переходе на новую программу будут заменены учебники.