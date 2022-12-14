Новость № 1. В Омской области 59-летний мужчина убил свою 53-летнюю супругу. Женщина собиралась в гости к знакомым, но муж был против. Он задержал супругу дома, начался конфликт, во время которого подозреваемый жестоко избил жену. Пострадавшую с травмами привезли в больницу, где женщина и скончалась.
Новость № 2. В Омске задержали 29-летнего мужчину, который совершил серию преступлений. Он угнал несколько автомобилей, украл из трех гаражей автомобильные колеса, велосипеды, мопед, магнитолу, тепловую пушку, сабвуфер и 67 пар новой женской и мужской обуви, а также открыто похитил 19 золотых браслетов из ломбарда.
Новость № 3. Сотрудники омской госавтоинспекции спасли замерзающую девушку на трассе «Челябинск-Новосибирск». Она ехала в Омск, когда двигатель заглох, а после сел аккумулятор. Девушка вызвала эвакуатор, но пока ждала помощи замерзла. Госавтоинспекторы посадили ее в патрульную машину и напоили чаем.