Новость № 1. В Омской области 59-летний мужчина убил свою 53-летнюю супругу. Женщина собиралась в гости к знакомым, но муж был против. Он задержал супругу дома, начался конфликт, во время которого подозреваемый жестоко избил жену. Пострадавшую с травмами привезли в больницу, где женщина и скончалась.