Стоит ли сейчас вкладываться в жилую недвижимость в Омске

С сентября 2021 года рынок жилой недвижимости Омской области как в первичном, так и во вторичном сегменте претерпел сразу несколько значимых изменений. Условно их можно разделить на три этапа: бурный рост после начала специальной военной операции, затем существенная просадка и торможение, а после указа о частичной мобилизации в России — некий хаос.
Еще одним показателем стало то, что с апреля текущего года по России в целом и в Омской области в частности во вторичном сегменте существенно увеличилось количество предложений на продажу. Например, в Омске этот показатель вырос на 14%.
Цены при этом росли и на новостройки, и на «вторичку». Так, на вторичном рынке за год в среднем ценовом сегменте стоимость одного квадратного метра выросла почти на 15,6 тысячи рублей, а элитная недвижимость в этой категории и вовсе прибавила 30,2 тысячи рублей.
На рынке готового жилья в Омске весной и летом 2022 года наметился ощутимый спад покупательского спроса, который в пиковые моменты достигал 25%. Однако, несмотря на это, цены на новое жилье росли уверенными темпами с начала года и в среднем сегменте выросли на 24,8 тысячи рублей за квадратный метр, а в элитном — на 42,4 тысячи рублей.
Несмотря на этот рост, эксперты говорят, что сейчас лучшее время для покупки жилья для себя, поскольку продавцы готовы давать неплохой дисконт для реальных покупателей — от 3 и до 10% от стоимости. Другое дело, если вы рассматриваете жилье с точки зрения инвестиционной привлекательности: тут придется всерьез подумать.
«По поводу инвестиционной привлекательности недвижимости в сегодняшних реалиях: тут перво-наперво надо разобраться, что считать выгодным вложением. Сберечь деньги в метрах — тогда да, выгодно. Вырастет ли цена квадратного метра — да, вырастет, поскольку после любого падения начинается рост. Получать выгоду от сдачи внаем — не факт. Можно, конечно, покрыть накладные расходы по содержанию жилья и последующему ремонту после квартирантов, но если сдаваемая квартира одна и в отдаленном от центра районе, то значительных дивидендов это не принесет», — уверен руководитель Агентства недвижимости «МИАРД» Павел Кручинский.
При этом для вложений лучше рассматривать именно вторичный рынок, на который сейчас и переориентировался весь спрос. Люди не готовы ждать, а хотят купить и жить сейчас либо купить и сдавать внаем сейчас, получая при этом прибыль.