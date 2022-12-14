Стоит ли сейчас вкладываться в жилую недвижимость в Омске

«По поводу инвестиционной привлекательности недвижимости в сегодняшних реалиях: тут перво-наперво надо разобраться, что считать выгодным вложением. Сберечь деньги в метрах — тогда да, выгодно. Вырастет ли цена квадратного метра — да, вырастет, поскольку после любого падения начинается рост. Получать выгоду от сдачи внаем — не факт. Можно, конечно, покрыть накладные расходы по содержанию жилья и последующему ремонту после квартирантов, но если сдаваемая квартира одна и в отдаленном от центра районе, то значительных дивидендов это не принесет»,

— уверен руководитель Агентства недвижимости «МИАРД» Павел Кручинский.