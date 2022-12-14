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Специалист: Рост депрессивных расстройств после Нового года — миф

Сегодня, 18:44
Фото: pxhere.com
Психиатр Роман Ахапкин рассказал, что во время зимних праздников люди реже обращаются за помощью в решении психологических и психических проблем в целом и с симптомами депрессии в частности.

Он заявил, что информация о росте депрессивных расстройств после Нового года является мифом, а число обращений с такими проблемами растет, в основном, весной и осенью . Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на “Москву 24”

 

По словам Ахапкина, после новогодних каникул россияне часто жалуются на апатию, плохое настроение и низкую работоспособность, причина которых в большинстве случаев кроется в похмельном синдроме и интоксикации организма. ОДнако называть этот небольшой период грусти депрессией нельзя, подытожил психиатр.



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