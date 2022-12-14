Придется ехать дольше. В Омске перенесут остановочный пункт

Пресс-служба администрации Омска сообщила о переносе остановочного пункта напротив «Кристалла». Раньше часть транспорта останавливалась около дома № 44 по проспекту Мира, теперь весь транспорт поедет дальше, к дому № 50. Объединить остановки в направлении ул. Нефтезаводской решили, чтобы снизить аварийность перекрестка пр. Мира — ул. Химиков.