Придется ехать дольше. В Омске перенесут остановочный пункт

Пресс-служба администрации Омска сообщила о переносе остановочного пункта напротив «Кристалла». Раньше часть транспорта останавливалась около дома № 44 по проспекту Мира, теперь весь транспорт поедет дальше, к дому № 50. Объединить остановки в направлении ул. Нефтезаводской решили, чтобы снизить аварийность перекрестка пр. Мира — ул. Химиков.
Теперь у дома № 50 поставили два павильона теплых остановок. Новый режим работы вступит в силу с 15 декабря.
Остановки у этого перекрестка не впервые «перетягивают» друг у друга пассажиров. Раньше у дома № 44 высаживали людей только троллейбусы, затем добавились автобусы, остановка стала «основной». Теперь же «первенство» отойдет обновленной остановке у дома № 50.