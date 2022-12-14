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Posted 14 декабря 2022, 05:55

Published 14 декабря 2022, 05:55

Modified 14 декабря 2022, 05:56

Updated 14 декабря 2022, 05:56

иллюстрация

Придется ехать дольше. В Омске перенесут остановочный пункт

14 декабря 2022, 05:55
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске объединят две остановки общественного транспорта для уменьшения аварийности

У «Кристалла» перенесут остановку для разгрузки перекрестка. Омичи будут доезжать почти до «Малунцева».

Пресс-служба администрации Омска сообщила о переносе остановочного пункта напротив «Кристалла». Раньше часть транспорта останавливалась около дома № 44 по проспекту Мира, теперь весь транспорт поедет дальше, к дому № 50. Объединить остановки в направлении ул. Нефтезаводской решили, чтобы снизить аварийность перекрестка пр. Мира — ул. Химиков.

Теперь у дома № 50 поставили два павильона теплых остановок. Новый режим работы вступит в силу с 15 декабря.

Остановки у этого перекрестка не впервые «перетягивают» друг у друга пассажиров. Раньше у дома № 44 высаживали людей только троллейбусы, затем добавились автобусы, остановка стала «основной». Теперь же «первенство» отойдет обновленной остановке у дома № 50.

Помешали пассажиры. В Омске перенесли остановку транспорта
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