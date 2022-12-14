Попова: В РФ достаточно лекарств от свиного гриппа и паники быть не должно

Выступая в эфире радиостанции “Комсомольская правда” Попова напомнила, что препарат от этого заболевания был разработан в 2009-2010 годах. Также она отметила, что наши медики умеют лечить заболевание, вызванное вирусом H1N1, пишет газета “Известия”.
Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что по Российской Федерации сейчас распространяется так называемый свиной грипп. Он может вызвать существенные осложнения у лиц с ослабленным иммунитетом и даже летальный исход.
В зону риска, по словам Поповой, входят дети, пожилые граждане, беременные женщины и лиц, страдающие хроническими заболеваниями.
Согласно данным Роспотребнадзора, за неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35%, “свиной грипп” выявлен в 82 регионах страны.