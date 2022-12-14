Попова: В РФ достаточно лекарств от свиного гриппа и паники быть не должно

Выступая в эфире радиостанции “Комсомольская правда” Попова напомнила, что препарат от этого заболевания был разработан в 2009-2010 годах. Также она отметила, что наши медики умеют лечить заболевание, вызванное вирусом H1N1, пишет газета “Известия”.