Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Попова: В РФ достаточно лекарств от свиного гриппа и паники быть не должно

Сегодня, 13:10
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что препарат от свиного гриппа в России имеется в достаточном количестве.

Выступая в эфире радиостанции “Комсомольская правда” Попова напомнила, что препарат от этого заболевания был разработан в 2009-2010 годах. Также она отметила, что наши медики умеют лечить заболевание, вызванное вирусом H1N1, пишет газета “Известия”

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что по Российской Федерации сейчас распространяется  так называемый свиной грипп. Он может вызвать существенные осложнения у лиц с ослабленным иммунитетом и даже летальный исход.

В зону риска, по словам Поповой, входят дети, пожилые граждане, беременные женщины и лиц, страдающие хроническими заболеваниями. 

Согласно данным Роспотребнадзора, за неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35%, “свиной грипп” выявлен в 82 регионах страны.

 

Подпишитесь
Индекс утраты
Сегодня, 06:05
В омском Роспотребнадзоре отказались от новогоднего корпоратива
Сегодня, 11:52
«Будет смотреть на мост»: в Омске утвердили место для памятника Бухгольцу
Сегодня, 05:32
Новосибирский завод прокомментировал появление своих отходов под Омском
Сегодня, 11:54
В Омске нашли желающих восстановить бассейн в школе № 124
Сегодня, 08:23
«Символ отказа или призыв к сексу»: чем займется экоблогер в Общественной палате
Сегодня, 06:47