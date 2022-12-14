Патрушев назвал технологический рывок причиной рекордного урожая зерна в РФ

“Главная причина роста – тот технологический рывок, который сделал отечественный АПК за последние годы”, - подчеркнул Патрушев.
Также в этом году больше собрано сахарной свеклы, сои, рапса, картофеля, овощей и фруктов, увеличится производство мяса и молока, пишет iz.ru.
Министр отметил, что президент поставил задачу наращивать сельхозпроизводство по три процента в год, но в этом году этот показатель ожидается на уровне 3,5%.
С 2017 года российские фермеры стали вносить в 1,5 раза больше минудобрений и увеличили площадь обработки средствами защиты на 11%. Сельхозпредприятия применяют больше современной спецтехники – энергообеспеченность выросла на 5,8 миллиона лошадиных сил. Постепенно вводятся в оборот новые земли. Так, только за счет мелиорации в 2023 году к посевным площадям прибавится еще 170 тысяч гектаров.
По словам координатора проекта ОНФ «Народный фермер» Олега Сироты, государство продолжило оказывать все федеральные меры поддержки. Например, сохранило выдачу льготных кредитов до 5%, удержало ставки для КФХ, компенсировало до половины стоимости затрат на строительство ферм. Также многие аграрии смогли закупать минудобрения по приемлемым ценам.
Директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов рассказал, что уходящий год был тяжелым для АПК, как и для всей отечественной экономики в целом. Однако благодаря гибкой политике государства по поддержке отрасли удалось перевыполнить план по наращиванию сельхозпроизводства.
«Мы и до этого перевыполняли показатели Доктрины продовольственной безопасности, а сейчас мы стали по-настоящему мировой житницей», - говорит Тихонов.
По оценкам Минсельхоза, в 2023 году ориентировочно должны собрать около 125 - 127 миллионов тонн зерна. Как отметил Тихонов, этого хватит как для внутреннего потребителя, так и на экспорт. По его словам, даже при самых пессимистических прогнозах РФ уже не умеет выращивать менее 100 миллионов тонн. Теперь надо позаботиться об экспорте: искать каналы поставок, не допускать блокировки портов, закупать свои зерновозы.