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Патрушев назвал технологический рывок причиной рекордного урожая зерна в РФ

Сегодня, 17:55
Фото: piqsels.com
Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев на правительственном часе в Госдуме сообщил, что отечественные аграрии по итогам 2022 года собрали более 159 миллионов тонн зерновых. Министр отметил, что это беспрецедентный объем урожая, достичь которого удалось благодаря технологическому рывку АПК.

“Главная причина роста – тот технологический рывок, который сделал отечественный АПК за последние годы”, - подчеркнул Патрушев.

Также в этом году больше собрано сахарной свеклы, сои, рапса, картофеля, овощей и фруктов, увеличится производство мяса и молока,  пишет iz.ru. 

Министр отметил, что президент поставил задачу наращивать сельхозпроизводство по три процента в год, но в этом году этот показатель ожидается на уровне 3,5%. 

С 2017 года российские фермеры стали вносить в 1,5 раза больше минудобрений и увеличили площадь обработки средствами защиты на 11%. Сельхозпредприятия применяют больше современной спецтехники – энергообеспеченность выросла на 5,8 миллиона лошадиных сил. Постепенно вводятся в оборот новые земли. Так, только за счет мелиорации в 2023 году к посевным площадям прибавится еще 170 тысяч гектаров. 

По словам координатора проекта ОНФ «Народный фермер» Олега Сироты, государство продолжило оказывать все федеральные меры поддержки. Например, сохранило выдачу льготных кредитов до 5%, удержало ставки для КФХ, компенсировало до половины стоимости затрат на строительство ферм. Также многие аграрии смогли закупать минудобрения по приемлемым ценам. 

Директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов рассказал, что уходящий год был тяжелым для АПК, как и для всей отечественной экономики в целом. Однако благодаря гибкой политике государства по поддержке отрасли удалось перевыполнить план по наращиванию сельхозпроизводства.

«Мы и до этого перевыполняли показатели Доктрины продовольственной безопасности, а сейчас мы стали по-настоящему мировой житницей», - говорит Тихонов.

По оценкам Минсельхоза, в 2023 году ориентировочно должны собрать около 125 - 127 миллионов тонн зерна. Как отметил Тихонов, этого хватит как для внутреннего потребителя, так и на экспорт. По его словам, даже при самых пессимистических прогнозах РФ уже не умеет выращивать менее 100 миллионов тонн. Теперь надо позаботиться об экспорте: искать каналы поставок, не допускать блокировки портов, закупать свои зерновозы.

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