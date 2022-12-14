Патрушев назвал технологический рывок причиной рекордного урожая зерна в РФ

По оценкам Минсельхоза, в 2023 году ориентировочно должны собрать около 125 - 127 миллионов тонн зерна. Как отметил Тихонов, этого хватит как для внутреннего потребителя, так и на экспорт. По его словам, даже при самых пессимистических прогнозах РФ уже не умеет выращивать менее 100 миллионов тонн. Теперь надо позаботиться об экспорте: искать каналы поставок, не допускать блокировки портов, закупать свои зерновозы.