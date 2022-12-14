Омские сотрудники ДПС спасли замерзающую на трассе девушку

По сообщению омской госавтоинспекции, на трассе «Челябинск-Новосибирск» сотрудники ДПС обратили внимание на стоящий на обочине автомобиль Chery.
Подъехав к автомобилю, полицейские увидели в салоне девушку. Она рассказала, что ехала в Омск, когда вдруг двигатель заглох. После неудачных попыток завести машину сел аккумулятор. Девушка вызвала эвакуатор, но пока ждала помощи замерзла.
Госавтоинспекторы предложили девушке погреться в патрульном автомобиле до прибытия эвакуатора.
После этого случая, девушка выразила благодарность в социальных сетях.
«Если бы не они, я бы просто замерзла на трассе Новосибирск-Омск. Спасибо, что в этом время боженька послал мне двух спасателей. Они патрулировали свой участок. Посадили в машину и напоили чаем. Я уже не чувствовала ни рук, ни ног. Спасибо вам за ваши добрые сердца, за отзывчивость и помощь в трудной ситуации! Спасибо вам огромное!» — написала в своем посте девушка.