Омские сотрудники ДПС спасли замерзающую на трассе девушку

Подъехав к автомобилю, полицейские увидели в салоне девушку. Она рассказала, что ехала в Омск, когда вдруг двигатель заглох. После неудачных попыток завести машину сел аккумулятор. Девушка вызвала эвакуатор, но пока ждала помощи замерзла.