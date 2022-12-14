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Омские сотрудники ДПС спасли замерзающую на трассе девушку

Сегодня, 12:30
Фото: 1MI
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У девушки заглох двигатель и сел аккумулятор в машине. Госавтоинспекторы посадили ее в патрульную машину и напоили чаем.

По сообщению омской госавтоинспекции, на трассе «Челябинск-Новосибирск» сотрудники ДПС обратили внимание на стоящий на обочине автомобиль Chery.

Подъехав к автомобилю, полицейские увидели в салоне девушку. Она рассказала, что ехала в Омск, когда вдруг двигатель заглох. После неудачных попыток завести машину сел аккумулятор. Девушка вызвала эвакуатор, но пока ждала помощи замерзла.

Госавтоинспекторы предложили девушке погреться в патрульном автомобиле до прибытия эвакуатора.

После этого случая, девушка выразила благодарность в социальных сетях.

«Если бы не они, я бы просто замерзла на трассе Новосибирск-Омск. Спасибо, что в этом время боженька послал мне двух спасателей. Они патрулировали свой участок. Посадили в машину и напоили чаем. Я уже не чувствовала ни рук, ни ног. Спасибо вам за ваши добрые сердца, за отзывчивость и помощь в трудной ситуации! Спасибо вам огромное!» — написала в своем посте девушка.
#Юлия Бармина#Общество#Новости#Омская область#ГИБДД#Автомобиль#Трасса#Помощь
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