Омская полиция объявила в розыск тезку известного советского писателя

Полиция объявила в розыск 33-летнего омича Василия Шукшина. Его ищут по подозрению в совершении особо тяжкого преступления на территории Краснодарского края.
Омичей, у которых есть информация о разыскиваемом, просят откликнуться по телефонам 102 или 8-950-799-60-59. Тем, кто сообщит о мужчине в полицию, гарантируют конфиденциальность.
Отметим, что ранее из Омска депортировали мужчину, который находился в международном розыске за экстремизм. Гражданин Таджикистана провел в колонии семь лет, а затем его выдворили из страны.