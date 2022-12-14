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Омская полиция объявила в розыск тезку известного советского писателя

Сегодня, 08:31
Фото: 1MI
Полиция объявила в розыск Василия Шукшина по подозрению в особо тяжком преступлении.

Полиция объявила в розыск 33-летнего омича Василия Шукшина. Его ищут по подозрению в совершении особо тяжкого преступления на территории Краснодарского края.

Омичей, у которых есть информация о разыскиваемом, просят откликнуться по телефонам 102 или 8-950-799-60-59. Тем, кто сообщит о мужчине в полицию, гарантируют конфиденциальность.

Фото: УМВД России по Омской области

Отметим, что ранее из Омска депортировали мужчину, который находился в международном розыске за экстремизм. Гражданин Таджикистана провел в колонии семь лет, а затем его выдворили из страны.

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#Розыск#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Краснодарский край
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