Одного на Колыму, другого — в Омск. Совфед назовет имена новых прокуроров

Сегодня, 14 декабря, станет известно имя нового прокурора Омской области. Такое решение примут на заседании Совета Федерации, после чего нужно будет дождаться назначения от президента. Накануне комитеты СФ провели совместное заседание, во время которого обсудили кандидатов на посты прокуроров субъектов РФ.
Сенаторы обсудили кандидатуру Алексея Афанасьева на должность прокурора Омской области, Дмитрия Горшкова — на пост прокурора Ненецкого автономного округа, Александра Лоренца — на пост прокурора Ярославской области и Дмитрия Разуваева — на должность прокурора Магаданской области. По итогам заседания все эти кандидатуры были поддержаны.