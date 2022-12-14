Одного на Колыму, другого — в Омск. Совфед назовет имена новых прокуроров

Сегодня, 14 декабря, станет известно имя нового прокурора Омской области. Такое решение примут на заседании Совета Федерации, после чего нужно будет дождаться назначения от президента. Накануне комитеты СФ провели совместное заседание, во время которого обсудили кандидатов на посты прокуроров субъектов РФ.