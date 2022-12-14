Нефролог Безгина рассказала, как питание влияет на камнеобразование в почках

Как пишет News.ru, к группе риска нефролог причислила тех, кто увлекается вином, сыром, чаем, а еще часто ест сладости, шоколад, мясо, свеклу и черную смородину. Также образование конкрементов может возникнуть по причине нарушения обмена кальция и дефицита витамина D в организме. Повышенный риск заболеть почечнокаменной болезнью имеется у пожилых людей, страдающих остеопорозом, потому что из-за хрупкости их костей часть кальция циркулирует в крови вместо того, чтобы накапливаться в костной ткани.