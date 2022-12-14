На Всероссийском налоговом форуме в Москве обсудили проблемы бизнеса

«Как у нас всегда это бывает, скачки то вверх, то вниз. Они отражаются не только на финансовой отчетности, но и на финансовом благополучии компании. Особенно на тех, кто имеет большие обороты, большие обороты в валютах различных — не только в рублях. Это тоже проблемы, которые обсуждались на этом форуме», — отметил он.