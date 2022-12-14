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На Всероссийском налоговом форуме в Москве обсудили проблемы бизнеса

Сегодня, 10:47
Фото: pxhere.com
В Москве прошел Всероссийский налоговый форум. Традиционно в рамках мероприятия обсудили проблемы бизнеса в сфере налогообложения и пути их решения. По результатам дискуссий будут составлены рекомендации, которые направят в органы законодательной, исполнительной и судебной власти.

«Были дискуссии по тем финансам, которые сегодня заморожены у нашего бизнеса. Это то, что находится за рубежом и невозможно использовать. Некоторые из финансовых активов утеряны безвозвратно, и предприниматели это понимают. Какие-то активы сами предприниматели еще надеются вернуть и эксплуатировать. Мы обсудили, что делать в таких ситуациях бизнесу и как взаимодействовать с государством», — рассказал президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Он также отметил, что разговор шел и о курсовой разнице.

«Как у нас всегда это бывает, скачки то вверх, то вниз. Они отражаются не только на финансовой отчетности, но и на финансовом благополучии компании. Особенно на тех, кто имеет большие обороты, большие обороты в валютах различных — не только в рублях. Это тоже проблемы, которые обсуждались на этом форуме», — отметил он.

Не оставили в стороне и тему предналоговых проверок бизнеса.

«Предпроверочные мероприятия зачастую превышают проверочные мероприятия по налогам, потому что они никак не регламентированы. Мы считаем, что это нужно как-то регламентировать. По всем этим вопросам сформулировали предложения, их нужно оформить и отправить соответствующим органам», — подытожил Катырин.

Участники форума также обсудили меры поддержки бизнеса Федеральной налоговой службой. 

Руководитель ФНС России Даниил Егоров отметил, что ковид оказался для ФНС испытанием, благодаря которому в этом году смогли запустить сервисы помощи бизнесу (многие по отсрочке), ввести ограничения по блокировкам и перенести сроки и оплату отчетности.

«Сегодня 83 процента заявляемого к возмещению НДС у нас возмещается в течение месяца. Мы людям очень быстро отдаем деньги в виде оборотного капитала. Если раньше, еще буквально в том году, отдавали в течение 4-х месяцев, то сегодня в среднем отдаем в течение 12 дней. Это очень существенное ускорение», — сказал он.

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