Плата за некачественные продукты. На омском молокозаводе нашли опасное молоко

По сообщению омского Роспотребнадзора, на предприятии молочной промышленности ООО «ВНИМИ-Сибирь» нашли нарушения.
На молочном предприятии выявили нарушения требований «О безопасности молока и молочной продукции» «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности пищевой продукции», и «Пищевая продукция в части ее маркировки».
За это в отношении ООО «ВНИМИ Сибирь» был составлен и направлен в суд протокол об административном правонарушении.
Решением Арбитражного суда Омской области ООО «ВНИМИ Сибирь» признано виновным. Предприятию назначили штрафа в размере 30 тыс рублей.