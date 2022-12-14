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Плата за некачественные продукты. На омском молокозаводе нашли опасное молоко

Сегодня, 11:27
Фото: 1MI
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На омском молочном заводе нашли небезопасную продукцию

Зы выявленные нарушения ООО «ВНИМИ Сибирь» оштрафовали на 30 тысяч рублей.

По сообщению омского Роспотребнадзора, на предприятии молочной промышленности ООО «ВНИМИ-Сибирь» нашли нарушения.

На молочном предприятии выявили нарушения требований «О безопасности молока и молочной продукции» «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности пищевой продукции», и «Пищевая продукция в части ее маркировки».

За это в отношении ООО «ВНИМИ Сибирь» был составлен и направлен в суд протокол об административном правонарушении.

Решением Арбитражного суда Омской области ООО «ВНИМИ Сибирь» признано виновным. Предприятию назначили штрафа в размере 30 тыс рублей.

#Юлия Бармина#Город#Новости#Омск#Омская область#Арбитражный суд#Роспотребнадзор#Завод#Молочная продукция
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