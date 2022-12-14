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На одной из шахт Кузбасса произошел обвал грунта

14 декабря 17:31
На шахте «Шерегешская» в Таштагольском районе Кузбасса зафиксирован обвал грунта. Подземные работы на данный момент остановлены. Данными поделилась муниципальная пресс-служба.

В ведомстве заявили, что об обвале, произошедшем в зоне рудника «Шерегешский», сообщил очевидец. 

Подземные работы на поврежденном участке объекта приостановлены. На момент происшествия в подземной части зоны ЧП людей не было. Об этом пишет Russian.rt.com.

Месяцем ранее сообщалось, что на шахте «Листвяжная», также расположенной на территории Кемеровской области, восстановлены горные выработки и обновлена инфраструктура для осуществления безопасной эксплуатации объекта. Известно, что в ноябре 2021 года здесь произошла авария, ставшая следствием взрыва метана. Тогда на шахте погиб 51 человек.

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