На одной из шахт Кузбасса произошел обвал грунта

Месяцем ранее сообщалось, что на шахте «Листвяжная», также расположенной на территории Кемеровской области, восстановлены горные выработки и обновлена инфраструктура для осуществления безопасной эксплуатации объекта. Известно, что в ноябре 2021 года здесь произошла авария, ставшая следствием взрыва метана. Тогда на шахте погиб 51 человек.