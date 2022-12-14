На 61 году ушел из жизни бывший декан исторического факультета ОмГПУ Евгений Данченко

По сообщению ОмГПУ, 12 декабря 2022 года, на 61 году жизни скончался бывший доцент кафедры отечественной истории и декан исторического факультета Евгений Михайлович Данченко. Причину смерти в ВУЗе не раскрыли.
Он был выпускником исторического факультета ОмГПУ. Курс археологии, а также археологические экспедиции под руководством Евгения Данченко занимают особо важное место в воспоминаниях студентов и нескольких поколений выпускников исторического факультета.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Евгения Данченко.