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На 61 году ушел из жизни бывший декан исторического факультета ОмГПУ Евгений Данченко

Сегодня, 08:59
Фото: omgpu.ru
Причину смерти в ВУЗе не раскрыли.

По сообщению ОмГПУ, 12 декабря 2022 года, на 61 году жизни скончался бывший доцент кафедры отечественной истории и декан исторического факультета Евгений Михайлович Данченко. Причину смерти в ВУЗе не раскрыли.

Он был выпускником исторического факультета ОмГПУ. Курс археологии, а также археологические экспедиции под руководством Евгения Данченко занимают особо важное место в воспоминаниях студентов и нескольких поколений выпускников исторического факультета.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Евгения Данченко.

#Юлия Бармина#Общество#Новости#Омск#Смерть#Смерть человека#Умер#ОмГПУ
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