Можно ли самостоятельно заподозрить онкологию?

Поводом для обращения к врачу должна стать и необъяснимая потеря веса, конечно, в том случае, если Вы не сидите на диете и питаетесь как обычно. Дело в том, что, у злокачественных образований очень большое энергопотребление и они могут забирать все питательные вещества. Вполне возможно, что опасаться совершенно нечего, и все эти симптомы — проявления другого более безобидного заболевания, но точный диагноз могут поставить только врачи.