Можно ли самостоятельно заподозрить онкологию?

Такая болезнь, как рак, очень коварна, поскольку никак себя не проявляет на ранних этапах, когда шансы на успешное лечение велики. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют проходить диспансеризацию и плановые осмотры, даже если человека не беспокоит ничего, ведь профилактика в этом случае способна спасти жизнь. Однако есть и тревожные симптомы, которые могут указывать на то, что у человека рак. Игнорировать их никак нельзя, объясняет руководитель кафедры онкологии и лучевой терапии дополнительного профессионального образования Омского Государственного медицинского университета Дмитрий Вьюшков.
«Так, например, уплотнения в молочной железе, как правило, безболезненные, наблюдается изменение кожи над этим образованием: она становится похожа на лимонную корочку или краснеет — все это может свидетельствовать о злокачественном образовании».
Врачи советуют также не игнорировать уплотнения в других частях тела, повышенную температуру, утомляемость, слабость, нарушения стула или функции мочевого пузыря, кровотечения и выделения. Также следить нужно и за родинками.
Дмитрий Вьюшков уверен, обязательно обратиться к онкологу нужно в следующих случаях:
«Изменения существующей родинки, ее кровоточивость, болевые ощущения, зуд — всегда это говорит о неблагоприятном процессе. Иногда человек живет с родинкой на каком-то участке тела и не обращает на нее внимания, но если ее начинает ощущать, появляются болезненные ощущения — необходимо обследоваться, потому что меланома кожи — это очень злокачественное образование с относительно плохим прогнозом. Да, есть современные методы лечения, но они не помогают 100% пациентов».
Поводом для обращения к врачу должна стать и необъяснимая потеря веса, конечно, в том случае, если Вы не сидите на диете и питаетесь как обычно. Дело в том, что, у злокачественных образований очень большое энергопотребление и они могут забирать все питательные вещества. Вполне возможно, что опасаться совершенно нечего, и все эти симптомы — проявления другого более безобидного заболевания, но точный диагноз могут поставить только врачи.
Как часто надо обращаться к ним, не дожидаясь «красных флагов» от своего организма, как снизить риски развития рака? Об этом сегодня речь пойдет в авторской программе Анастасии Галаевой «Медицинская академия».
Эфир программы на 12 канале 14 декабря в 20.00
Все выпуски проекта доступны по ссылке —