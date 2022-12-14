Котлеты из вчерашнего картофельного пюре

Однако есть его нужно сразу после приготовления. На следующий день оно становится уже не таким воздушным и вкусным.
Общественная служба новостей делится рецептами блюд из оставшегося картофельного пюре. Так, в него можно добавить шпинат и приготовить вкусные котлеты. Кроме пюре и 200-300 грамм свежего или замороженного шпината, для котлет понадобится 1 головка репчатого лука, 3 зубчика чеснока, 1 яйцо и 1 столовая ложка лимонного сока. Для обжарки лучше использовать панировочные сухари.
Репчатый лук обжариваем до золотистого цвета и добавляем к нему измельченный чеснок и шпинат, обжариваем все вместе несколько минут. Получившуюся массу смешиваем с пюре, вливаем взбитой яйцо и сок лимона. Еще раз все тщательно перемешиваем. Котлеты формируем мокрыми руками и обваливаем их в панировочных сухарях, после чего обжариваем с каждой стороны по три-четыре минуты.
Котлеты готовы!