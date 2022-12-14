Котлеты из вчерашнего картофельного пюре

Репчатый лук обжариваем до золотистого цвета и добавляем к нему измельченный чеснок и шпинат, обжариваем все вместе несколько минут. Получившуюся массу смешиваем с пюре, вливаем взбитой яйцо и сок лимона. Еще раз все тщательно перемешиваем. Котлеты формируем мокрыми руками и обваливаем их в панировочных сухарях, после чего обжариваем с каждой стороны по три-четыре минуты.