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Котлеты из вчерашнего картофельного пюре

Сегодня, 13:10
Излюбленным гарниром россиян является картофельное пюре. Его подают к рыбе, мясу, овощам. Это блюдо приходится по вкусу почти всем.

Однако есть его нужно сразу после приготовления. На следующий день оно становится уже не таким воздушным и вкусным.

Общественная служба новостей делится рецептами блюд из оставшегося картофельного пюре. Так, в него можно добавить шпинат и приготовить вкусные котлеты. Кроме пюре и 200-300 грамм свежего или замороженного шпината, для котлет понадобится 1 головка репчатого лука, 3 зубчика чеснока, 1 яйцо и 1 столовая ложка лимонного сока. Для обжарки лучше использовать панировочные сухари.

Репчатый лук обжариваем до золотистого цвета и добавляем к нему измельченный чеснок и шпинат, обжариваем все вместе несколько минут. Получившуюся массу смешиваем с пюре, вливаем взбитой яйцо и сок лимона. Еще раз все тщательно перемешиваем. Котлеты формируем мокрыми руками и обваливаем их в панировочных сухарях, после чего обжариваем с каждой стороны по три-четыре минуты.

Котлеты готовы!

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