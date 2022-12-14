Инфекционист рассказал, почему нельзя переносить грипп на ногах

При этом наличие даже интеллектуальной нагрузки может негативно сказаться на выздоровлении. Поскольку мозг потребляет большое количество питательных веществ. А обеспечивающая его работу сосудистая система во время гриппа может страдать от микротромбозов. И даже небольшая нагрузка может быть непереносимой.