Инфекционист рассказал, почему нельзя переносить грипп на ногах

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на издание «Газета.ру» медика, заболевание гриппом сравнимо с иммунным штормом, за которым следует период упадка. В связи с этим даже при незначительном повышении активности может возникнуть риск осложнений.
При этом наличие даже интеллектуальной нагрузки может негативно сказаться на выздоровлении. Поскольку мозг потребляет большое количество питательных веществ. А обеспечивающая его работу сосудистая система во время гриппа может страдать от микротромбозов. И даже небольшая нагрузка может быть непереносимой.
Если во время болезни и реабилитации не соблюдать постельный режим и покой, в организме не исключено возникновение различных нарушений, например, в работе сосудистой системы. В частности, может возникнуть гипертония, которой прежде не было.