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Инфекционист рассказал, почему нельзя переносить грипп на ногах

Сегодня, 11:37
По словам инфекциониста, кандидата медицинских наук Ивана Коновалова, человек, который переносит грипп на ногах, даже если он работает дома, рискует получить серьезные осложнения.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на издание «Газета.ру» медика, заболевание гриппом сравнимо с иммунным штормом, за которым следует период упадка. В связи с этим даже при незначительном повышении активности может возникнуть риск осложнений.

При этом наличие даже интеллектуальной нагрузки может негативно сказаться на выздоровлении. Поскольку мозг потребляет большое количество питательных веществ. А обеспечивающая его работу сосудистая система во время гриппа может страдать от микротромбозов. И даже небольшая нагрузка может быть непереносимой.

Если во время болезни и реабилитации не соблюдать постельный режим и покой, в организме не исключено возникновение различных нарушений, например, в работе сосудистой системы. В частности, может возникнуть гипертония, которой прежде не было.

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