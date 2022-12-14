Хоккеист Овечкин забил 800-й гол в своей карьере

К настоящему моменту на счету нападающего «Вашингтон Кэпиталз» 20 голов в этом сезоне. Он стал третьим в истории НХЛ игроком по количеству шайб, заброшенных в первые минуты матча. За свою карьеру Александр Овечкин забивал на первой минуте голы 12 раз. Таким образом, до рекорда, который принадлежит форварду «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, ему осталось забить два гола.