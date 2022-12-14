Хоккеист Овечкин забил 800-й гол в своей карьере

Хоккеист Александр Овечкин забил свой 800-й гол во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Чикаго Блэкхоукс» и «Вашингтон Кэпиталз», сообщает 360tv.ru со ссылкой на «Чемпионат». Он стал третьим хоккеистом за всю историю лиги, у которого получилось забить 800 шайб.
Гол Овечкин забил на 47-й минуте и таким образом оформил в матче хет-трик. Голевой пас ему пришел от Евгения Кузнецова. В раздевалке после матча Овечкина облили пивом, отметив, таким образом, его успех.
К настоящему моменту на счету нападающего «Вашингтон Кэпиталз» 20 голов в этом сезоне. Он стал третьим в истории НХЛ игроком по количеству шайб, заброшенных в первые минуты матча. За свою карьеру Александр Овечкин забивал на первой минуте голы 12 раз. Таким образом, до рекорда, который принадлежит форварду «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, ему осталось забить два гола.