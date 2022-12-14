Граница участков на замке. Сотрудникам ТГК-11 запретили ходить по дачам омичей

Жители обратились в Центральный районный суд, чтобы отменить постановление мэрии Омска и запретить посторонним проникать на их участки без разрешения. Однако в суде встали на сторону ТГК-11. В Омском областном суде жителям удалось добиться правды: там установили, что золошлакопроводы не являются объектами, для которых может быть установлен публичный сервитут.