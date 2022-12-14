Граница участков на замке. Сотрудникам ТГК-11 запретили ходить по дачам омичей

Собственники дачных участков в СНТ «Дары Сибири» добились отмены постановления об установлении публичного сервитута на их дачи — возможность посещать участки омичей в 2021 году предоставили сотрудникам ТГК-11. Об этом рассказали в пресс-службе Омского облсуда. Дело в том, что по СНТ проходит золошлакопровод с опорами, необходимый для утилизации производственных отходов от ТЭЦ-3.
Жители обратились в Центральный районный суд, чтобы отменить постановление мэрии Омска и запретить посторонним проникать на их участки без разрешения. Однако в суде встали на сторону ТГК-11. В Омском областном суде жителям удалось добиться правды: там установили, что золошлакопроводы не являются объектами, для которых может быть установлен публичный сервитут.
Вдобавок к этому омичам удалось доказать, что эти самые золошлакопродоводы частично разукомплектованы, а значит, не могут использоваться по назначению без предварительной реконструкции. Омичи даже предоставили в суд фотографии, которые доказывают, что золошлакопровод не используется с 2018 года.
Это решение Омского областного суда оставили в силе в Восьмом кассационном суде общей юрисдикции в Кемерово. Оно уже вступило в законную силу.