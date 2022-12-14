29 ноября в Омской области был продлен антиковидный режим до конца текущего года. Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Омской области принял такое решение по настоянию регионального управления Роспотребнадзора. Дело в том, что за последнюю неделю ноября коронавирус подтвердился у 228 жителей Омской области. Ситуация обостряется на фоне сезонного разгара ОРВИ. Так, за тот же период времени выявлено более 13 тысяч омичей, у которых диагностированы респираторно-вирусные заболевания.
Также отмечается, что число госпитализаций не является критичным. За сутки в данное время выявляется около 30-40 человек инфицированных COVID-19 (такая картина наблюдалась в течение всего ноября), при этом полностью выздоравливают и выписываются из больниц более 30 пациентов.
Тем не менее в региональном Роспотребнадзоре все еще призывают граждан носить маски (напомним, официально масочный режим в области отменили в конце мая текущего года), а также соблюдать социальную дистанцию и ревакцинироваться тем, кто делал прививку от коронавируса полгода назад. Это необходимо для формирования коллективного иммунитета.
Еще в марте 2020 года в Омской области заработал единый консультационный центр по вопросам профилактики коронавируса – 8 800 35 04 696. Также в регионе функционирует федеральная горячая линия по коронавирусу — 8 800 2000 112.
Омичи и гости города могут в любое время получить консультацию, обратившись по данным номерам. Какие вопросы чаще всего задают граждане, позвонив на горячую линию по коронавирусу? Как показывает практика, в первые месяцы граждане спрашивали про карантин и самоизоляцию, про меры профилактики от ковида, позже стали спрашивать о симптоматике различных штаммов коронавируса – дельта, омикрон, кентавр и пр. В период активного призыва к вакцинации вопросы звучали о возможных побочных эффектах от иммунизации, о том, какой препарат лучше, эффективнее и долгосрочнее. Спрашивают о том, долго ли держатся антитела у переболевших коронавирусом пациентов. Также задают вопросы, касающиеся порядка вызова врача и скорой помощи при коронавирусе.
Эпидемия COVID-19 сильно отразилась на системе здравоохранения, которая оказалась не готова к такому наплыву пациентов. В разгар пандемии коронавируса практически в каждом регионе были выявлены проблемы с вызовом врачей, с приездом скорой: не хватало бригад, специалистов, медикаментов. В этой связи Минздравом была скорректирована работа медучреждений и выпущены специальные рекомендации. В памятке для пациентов ведомство разъясняет, как грамотно действовать в случае, если у пациента есть подозрения на грипп или коронавирус, или уже получен положительный мазок на COVID-19.
Специалисты разграничили категории пациентов, обозначив рекомендации для каждой. Так, медики советуют не паниковать тем, кто ранее был вакцинирован от коронавируса, у кого симптомы вируса не проявлены (даже если пациенты находятся в группе риска, то есть имеют хронические заболевания, лишний вес и пр.)
Минздрав рекомендует таким гражданам самоизолироваться и оставаться дома, самостоятельно измеряя температуру и сатурацию (уровень кислорода в крови), она должна быть не менее 95%. Также заболевшие должны пить много жидкости и проветривать помещение, принимать витамины C и D. При небольшом повышении температуры (+37) рекомендовано сбивать ее самостоятельно, приняв парацетамол.
А вот если человеку больше 60 лет, он получил положительный тест уже повторно за последние шесть месяцев, он не был вакцинирован от коронавируса, то ему нужно обращаться в поликлинику и вызывать врача на дом. Особенно, если стали проявляться симптомы коронавируса – температура (выше 38 градусов), слабость, кашель, ломота в теле.
Вызвать врача на дом можно, позвонив на горячую линию 122 либо непосредственно в саму поликлинику по месту жительства. Однако не все так гладко. Еще в начале года, когда бушевала шестая волна эпидемии коронавируса, омичи жаловались в соцсетях, что до поликлиник просто не дозвониться, а если операторы и отвечают, то не гарантируют оперативный вызов врача, так как в день приходится обслуживать десятки экстренных вызовов. Что делать в этом случае?
Всегда может помочь дистанционная консультация специалистов на горячую линию по номеру 122. Специалист выслушает симптомы, и если они действительно тревожные, а состояние больного ухудшается, то он сам примет решение о вызове скорой помощи.
Если врач сильно запаздывает, то при слабых симптомах коронавируса можно самому приехать в поликлинику, где всегда открыт кабинет неотложной помощи. Там у пациента с подозрениями на коронавирус возьмут все необходимые анализы, в первую очередь тест ПЦР. При тяжелом кашле направят на компьютерную томографию (КТ) легких. Также выпишут необходимое назначение и составят протокол лечения.
Сигналами для звонка в скорую помощь должны стать падение сатурации в крови (пульсоксиметр всегда должен быть наготове), одышка, боль за грудиной, высокая температура. Если пациенту более 60 лет, у него есть хроническое заболевание, он не был вакцинирован, то скорую стоит вызывать уже при температуре выше 38 градусов.
Таким образом, пациентам в группе риска необходимо пристально следить за своими жизненными показателями: несколько раз в день измерять артериальное давление, пульс, уровень кислорода в крови. Критические показатели этих факторов – повод для немедленного обращения в службу скорой помощи.
В период пандемии коронавируса приезд скорой помощи занимал несколько часов вместо традиционных двух. Все из-за того, что специалистам приходилось работать в условиях повышенной нагрузки и обслуживать десятки вызовов в день в разных концах города, а то и за городской чертой. Все это породило большую панику среди пациентов. Они боялись ухудшения самочувствия за то время, что задерживается бригада.
Специалисты рекомендуют в таких случаях не поддаваться панике. Если вызов принят, то медики обязательно приедут. В редких случаях это может занять несколько часов. Чтобы избежать такой ситуации, сразу сообщайте диспетчеру точные симптомы. Если есть проблемы с дыханием, укажите это в первую очередь. Это станет условием для экстренного вызова.
Помните, что нарушения дыхания и снижение сатурации – это факторы, которые определяют экстренность вызова. Если пациент в ожидании скорой стал задыхаться, необходимо позвонить повторно, операторы ускорят вызов.
Как уже было отмечено выше, можно посетить кабинет неотложной помощи либо записаться на прием к участковому врачу-терапевту.
Как пишут омские СМИ, бесплатно сдать тест на коронавирус можно только по направлению врача в государственной лаборатории, если имеются симптомы, указывающие на вирусную инфекцию. Если же тест ПЦР необходим для пакета документов в рамках госпитализации, для предъявления в аэропорту, для приема на работу, то придется сделать его за свой счет.
Анализ на антитела является платным. Как правило, участковый врач не назначает такого исследования, пациент делает его сам, по собственной инициативе.
Если тест делается по направлению врача, то результаты, как правило, приходят в виде СМС-сообщения на телефон пациента. Если пациент сдает тест в частной лаборатории, то ее сотрудники могут прислать результаты по мессенджеру.
При вызове врач, как правило, сделает упор на противовирусные препараты, назначит жаропонижающее для снятия температуры, а также пропишет витамины.
С 2020 года стало возможным открывать и закрывать больничный лист дистанционно. Такая мера была предпринята с началом пандемии коронавируса. Для этого заболевшему не нужно вызывать врача. Необходимо лишь позвонить по телефону 122 и сообщить оператору, что нужно оформление больничного. После этого пациента свяжут с врачом поликлиники, он направит медсестру для забора мазка на коронавирус и откроет больничный сроком на семь дней. После окончания этого срока пациент сообщает о своем самочувствии доктору. При готовности выйти на работу больничный будет закрыт и переслан работодателю.