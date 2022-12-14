С 2020 года стало возможным открывать и закрывать больничный лист дистанционно. Такая мера была предпринята с началом пандемии коронавируса. Для этого заболевшему не нужно вызывать врача. Необходимо лишь позвонить по телефону 122 и сообщить оператору, что нужно оформление больничного. После этого пациента свяжут с врачом поликлиники, он направит медсестру для забора мазка на коронавирус и откроет больничный сроком на семь дней. После окончания этого срока пациент сообщает о своем самочувствии доктору. При готовности выйти на работу больничный будет закрыт и переслан работодателю.