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Гастроэнтеролог рассказала о самом безопасном из традиционных новогодних салатов

Сегодня, 11:41
По словам гастроэнтеролога Вероники Корниловой, салаты с майонезом, которые традиционно являются новогодними во многих семьях, наносят вред фигуре и здоровью. А самый безвредный салат - «Греческий».

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на медика, салаты вредны не только из-за большого количества майонеза, но и из-за того, что их ингредиенты подвергаются термической обработке. Она приводит к разрушению клетчатки, повышению гликемического индекса продукта и полноте. Большинство витаминов при этом умирают, а вареный продукт не так полезен, как свежий. Все это касается любимых многими салатов «Оливье», «Селедка под шубой» и «Мимоза». Последний — наименее вредный из них по калорийности.

Но лучше всего приготовить «Греческий» салат, богатый клетчаткой из-за овощей в его составе. И они используются свежими и содержат больше полезных микроэлементов и витаминов. А если заправить его оливковым маслом, к ним добавятся полезные жиры, омега-6, витамины А и Д.

 

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