Гастроэнтеролог рассказала о самом безопасном из традиционных новогодних салатов

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на медика, салаты вредны не только из-за большого количества майонеза, но и из-за того, что их ингредиенты подвергаются термической обработке. Она приводит к разрушению клетчатки, повышению гликемического индекса продукта и полноте. Большинство витаминов при этом умирают, а вареный продукт не так полезен, как свежий. Все это касается любимых многими салатов «Оливье», «Селедка под шубой» и «Мимоза». Последний — наименее вредный из них по калорийности.