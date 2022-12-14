Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Экономист Гольдфайн прокомментировал слухи о возвращении пятирублевой купюры

Сегодня, 09:02
Слухи о деноминации, спровоцированные возвратом в обиход пятирублевой купюры, прокомментировал российский экономист Евгений Гольдфайн.

Эксперт не согласен с мнением конспирологов, полагающих, что за возвращением пятирублевой купюры кроется хитрый план Центробанка России, пишет Pravda.Ru.

"Кому-то показалось, что население будет счастливо от того, что получит пятирублевую купюру", — заявил экономист.

Гольдфайн выразил глубокую уверенность в том, что в перспективе расчеты в Российской Федерации будут преимущественно безналичными. Текущую политику национального финансового регулятора страны экономист оценил как интересную.

По словам Гольдфайна, ЦБ РФ в настоящее время осуществляет насыщение экономики рублевой массой М2. Многие экономисты впали в результате в оправдательные процессы. ВВП РФ вместо рассчитанных ими плановых товаров в наступающем году может вообще начать расти, пояснил эксперт. Он указал на завершение "рублевого голода" в российской экономике.  

Экономист Михаил Беляев в свою очередь назвал оправданным решение заменить пяти- и десятирублевые монеты банкнотами. Производство металлических монет – чересчур дорогостоящий процесс, поскольку в их составе присутствуют недешевые медь и никель. Другие секторы экономики РФ сейчас нуждаются в металлах больше. Приоритетными являются в этом плане электроника и IT-отрасль, резюмировал Беляев. 

 

Подпишитесь
Индекс утраты
Сегодня, 06:05
В Совете Федерации одобрили нового прокурора Омской области
Сегодня, 07:29
«Будет смотреть на мост»: в Омске утвердили место для памятника Бухгольцу
Сегодня, 05:32
Уголовное дело о страшных пожарах в Называевске передали в суд
Сегодня, 08:02
В Омске нашли желающих восстановить бассейн в школе № 124
Сегодня, 08:23
«Символ отказа или призыв к сексу»: чем займется экоблогер в Общественной палате
Сегодня, 06:47