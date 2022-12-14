Экономист Гольдфайн прокомментировал слухи о возвращении пятирублевой купюры

Эксперт не согласен с мнением конспирологов, полагающих, что за возвращением пятирублевой купюры кроется хитрый план Центробанка России, пишет Pravda.Ru.
"Кому-то показалось, что население будет счастливо от того, что получит пятирублевую купюру", — заявил экономист.
Гольдфайн выразил глубокую уверенность в том, что в перспективе расчеты в Российской Федерации будут преимущественно безналичными. Текущую политику национального финансового регулятора страны экономист оценил как интересную.
По словам Гольдфайна, ЦБ РФ в настоящее время осуществляет насыщение экономики рублевой массой М2. Многие экономисты впали в результате в оправдательные процессы. ВВП РФ вместо рассчитанных ими плановых товаров в наступающем году может вообще начать расти, пояснил эксперт. Он указал на завершение "рублевого голода" в российской экономике.
Экономист Михаил Беляев в свою очередь назвал оправданным решение заменить пяти- и десятирублевые монеты банкнотами. Производство металлических монет – чересчур дорогостоящий процесс, поскольку в их составе присутствуют недешевые медь и никель. Другие секторы экономики РФ сейчас нуждаются в металлах больше. Приоритетными являются в этом плане электроника и IT-отрасль, резюмировал Беляев.