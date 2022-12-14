Экономист Гольдфайн прокомментировал слухи о возвращении пятирублевой купюры

Экономист Михаил Беляев в свою очередь назвал оправданным решение заменить пяти- и десятирублевые монеты банкнотами. Производство металлических монет – чересчур дорогостоящий процесс, поскольку в их составе присутствуют недешевые медь и никель. Другие секторы экономики РФ сейчас нуждаются в металлах больше. Приоритетными являются в этом плане электроника и IT-отрасль, резюмировал Беляев.