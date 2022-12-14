ДТП на предприятии. В Омске расследовали смерть грузчика

Местного жителя обвиняют в том, что он, работая на вилочном погрузчике, по неосторожности убил коллегу. Смена была на предприятии на ул. 4-й Транспортной. Мужчина управлял погрузчиком ТСМ, они с коллегой грузили мешки. Водитель погрузчика не убедился, что коллега отошел на достаточное расстояние после надевания первых погрузочных петель на вилы. Автопогрузчик тронулся, а коллега не отошел. После наезда он скончался на месте.