ДТП на предприятии. В Омске расследовали смерть грузчика

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что завершилось расследование в отношении 38-летнего жителя Октябрьского округа, которого обвинили по ч. 1 ст. 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности». Прокуратура округа передала обвинение в районный суд.
Местного жителя обвиняют в том, что он, работая на вилочном погрузчике, по неосторожности убил коллегу. Смена была на предприятии на ул. 4-й Транспортной. Мужчина управлял погрузчиком ТСМ, они с коллегой грузили мешки. Водитель погрузчика не убедился, что коллега отошел на достаточное расстояние после надевания первых погрузочных петель на вилы. Автопогрузчик тронулся, а коллега не отошел. После наезда он скончался на месте.
Водитель автопогрузчика вину признал полностью еще во время расследования, дело рассмотрит Октябрьский суд.
Напомним, что почти сразу после этой, случилась еще одна трагедия с использованием автопогрузчика. Предприниматель чинил спецтехнику. Ремонт закончился смертью.