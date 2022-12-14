14 декабря православные христиане отмечают День пророка Наума

В этот день родители посещали церковь и молились святому Науму, чтобы их чада были прилежными, тянулись к знаниям и терпеливо постигали грамоту. Раньше односельчане уважали и почитали учителей, в этот день было принято одаривать их вещами и добрыми словами. Запрещалось 14 декабря оставлять книги на столе и есть во время учения.