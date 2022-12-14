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14 декабря православные христиане отмечают День пророка Наума

Сегодня, 13:09
Святой Наум — один из двенадцати малых пророков. На Руси он считался покровителем учащихся, за что и был прозван — Грамотник.

О традициях этого праздника рассказывает Общественная служба новостей.

Известно, что Наум родился и жил примерно на рубеже VI–V веков до нашей эры в Галилее. Святой написал одну из книг пророчеств Ветхого Завета. Он предсказал гибель Ниневии. Жители этого города были жестоко наказаны за языческие ритуалы, неумеренный образ жизни и колдовство.

В народной традиции пророк Наум являлся покровителем ума и тяги к знаниям. 14 декабря считался благоприятным днем для начала учения. Следует отметить, что на Руси учебный год начинался именно зимой, когда со всеми полевыми работами было покончено.

В этот день родители посещали церковь и молились святому Науму, чтобы их чада были прилежными, тянулись к знаниям и терпеливо постигали грамоту. Раньше односельчане уважали и почитали учителей, в этот день было принято одаривать их вещами и добрыми словами. Запрещалось 14 декабря оставлять книги на столе и есть во время учения.

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