Новость № 3. Омский «Авангард» заключил договор с хоккейным клубом «Спартак» на временный переход 24-летнего голкипера Андрея Сковронского. Спортсмен провел 94 матча за клуб «Химик» и четыре матча в КХЛ за «Спартак» в прошлом сезоне. В «Авангарде» он будет выступать под номером 32.