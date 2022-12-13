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Жуткий мороз, столкновение автобусов и временный игрок «Авангарда». Омск во вторник

Сегодня, 14:02
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. В ближайшие дни в Омске ожидается резкое похолодание. Температура опустится до -38 градусов. МЧС России по Омской области рекомендуют не стоять на одном месте, двигаться, носить теплую одежду. А в случае обморожения, растереть обмороженный участок рукой или шерстяным шарфом. При сильном обморожении стоит вызвать врача.

Сидим по домам. На Омск надвигаются жуткие морозы, способные лишить людей конечностей
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Новость № 2. В Омске произошло столкновение пассажирских автобусов. Автобус маршрута № 58 врезался в автобус маршрута № 22. В результате ДТП трем пассажирам автобуса № 58 (8-летнему и 14-летнему мальчикам и 67-летней женщине) понадобилась медицинская помощь. Полиция проводит проверку.

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Новость № 3. Омский «Авангард» заключил договор с хоккейным клубом «Спартак» на временный переход 24-летнего голкипера Андрея Сковронского. Спортсмен провел 94 матча за клуб «Химик» и четыре матча в КХЛ за «Спартак» в прошлом сезоне. В «Авангарде» он будет выступать под номером 32.

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#Юлия Бармина#Город#Новости#Омск#Омская область#ДТП#Мороз#Ухудшение погоды#Пассажирский транспорт#Авангард#Авангард хоккей
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