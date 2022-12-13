Жителям севера Омской области заплатят за переход с газа на дрова и электричество

В правительстве Омской области распорядились о выплате компенсаций жителям северных районов, которые из-за аварий на газовых месторождениях остались без газоснабжения. Указ разработан по инициативе губернатора Александра Буркова и уже подписан, сообщили в пресс-службе областного правительства.