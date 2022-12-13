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Жителям севера Омской области заплатят за переход с газа на дрова и электричество

Сегодня, 05:59
Фото: 1MI
иллюстрация

Жителям севера Омской области компенсируют расходы на отопление

Оставшиеся без газа омичи получат до 21.5 тыс рублей за переход на другой вид топлива.

В правительстве Омской области распорядились о выплате компенсаций жителям северных районов, которые из-за аварий на газовых месторождениях остались без газоснабжения. Указ разработан по инициативе губернатора Александра Буркова и уже подписан, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Омичи, которым пришлось перейти на электрическое отопление, получат компенсацию в размере 21 508 рублей. Те, кто может пользоваться печным отоплением, получат 8 130 рублей в месяц.

«Средства получат жители Знаменского, Тарского и Тевризского районов, которые были вынуждены перейти на альтернативный источник отопления. Для назначения выплаты необходимо обратиться в МФЦ, начиная с января 2023 года с паспортом и заявлением», — объяснили в региональном правительстве.

Напомним, в начале декабря на газопроводе Тевриз — Тара — Знаменское произошла аварийная ситуация. Из-за сильных морозов на газопроводе упало давление, и жителей начали отключать от газоснабжения.

Никогда такого не было, и вот опять. Жители омского севера остались без газа
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#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Отопление#Компенсация#Север
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