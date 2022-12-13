Врач рассказала, чем опасно самое популярное новогоднее блюдо россиян

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «Общественную службу новостей», опасность не в самих продуктах, а в их сочетании.
«Оливье» представляет собой убийственную комбинацию сразу нескольких вредных продуктов, что чревато серьезным «ударом» по ЖКТ, печени и почкам.
Дело в жирах, которыми богат покупной майонез. Он вреден для поджелудочной и печени, а она и так работает с перенапряжением из-за из-за алкоголя, который неизбежен в Новый год во многих семьях. А из-за отварного картофеля, богатого крахмалом и углеводами, наносится вред фигуре и осложняется работа печени, поджелудочной и ЖКТ.
Входящие в состав данного салата колбаса, а не вареная говядина или мясо курицы, крахмал, красители и ароматизаторы тоже не делают блюдо более полезным.
По мнению эксперта, лучше сделать более классическую версию салата, добавив в него отварное мясо вместо колбасы. Не надо так много класть в «оливье» картошки. А майонез лучше применять домашнего приготовления.