Врач рассказала, чем опасно самое популярное новогоднее блюдо россиян

Дело в жирах, которыми богат покупной майонез. Он вреден для поджелудочной и печени, а она и так работает с перенапряжением из-за из-за алкоголя, который неизбежен в Новый год во многих семьях. А из-за отварного картофеля, богатого крахмалом и углеводами, наносится вред фигуре и осложняется работа печени, поджелудочной и ЖКТ.