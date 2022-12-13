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Военный обозреватель рассказал о реальной обстановке в Луганске

Сегодня, 18:32
Военный обозреватель Pravda.Ru Александр Артамонов описал жизнь населения Луганска, сообщил о проблемах, который испытывает регион, а также о диверсии укронацистов против местных ополченцев.

Он сообщил, что не так давно преподавал в Академии культуры и искусств имени Матусовского. Перед ним сидели девятнадцатилетние студенты, многие из них ветераны боев, оказавшиеся на позициях сразу после окончания школы. При этом у многих были уже седые волосы, пишет Pravda.Ru.

 

По словам журналиста, у ополчения ЛНР не было самого необходимого — брони, касок, боекомплекта, довольствия и военного опыта. В условиях боевых действий они учились воевать и выживать. А из-за того, что у юных ополченцев не было довольствия, их едва не отравили пособники укронацистов, передавшие им отравленное угощение, от которого некоторые скончались. 

 

Артамонов подчеркнул, что необходимо контролировать гуманитарную помощь ЛНР, включая медикаменты. И все это нельзя замалчивать, чтобы Луганск стал, наконец, полноправной частью России. Он также отметил удивительную жизнерадостность людей в ЛНР и сравнил их с нашими дедушками и бабушками, которые радовались жизни и создавали соцреалистические полотна, пропитанные светом, потому что видели много мрака и горя.

 

Только благодаря тому, что у нас есть опыт таких людей, как луганчане и донбассовцы, мы знаем, как бороться с горем, которое постучалось в наши двери из-за НАТО и фашизма, который они в очередной раз вскормили, потому что это нормальная идеология Западной Европы, подчеркнул Александр Артамонов.

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