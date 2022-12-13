Он сообщил, что не так давно преподавал в Академии культуры и искусств имени Матусовского. Перед ним сидели девятнадцатилетние студенты, многие из них ветераны боев, оказавшиеся на позициях сразу после окончания школы. При этом у многих были уже седые волосы, пишет Pravda.Ru.
По словам журналиста, у ополчения ЛНР не было самого необходимого — брони, касок, боекомплекта, довольствия и военного опыта. В условиях боевых действий они учились воевать и выживать. А из-за того, что у юных ополченцев не было довольствия, их едва не отравили пособники укронацистов, передавшие им отравленное угощение, от которого некоторые скончались.
Артамонов подчеркнул, что необходимо контролировать гуманитарную помощь ЛНР, включая медикаменты. И все это нельзя замалчивать, чтобы Луганск стал, наконец, полноправной частью России. Он также отметил удивительную жизнерадостность людей в ЛНР и сравнил их с нашими дедушками и бабушками, которые радовались жизни и создавали соцреалистические полотна, пропитанные светом, потому что видели много мрака и горя.
Только благодаря тому, что у нас есть опыт таких людей, как луганчане и донбассовцы, мы знаем, как бороться с горем, которое постучалось в наши двери из-за НАТО и фашизма, который они в очередной раз вскормили, потому что это нормальная идеология Западной Европы, подчеркнул Александр Артамонов.