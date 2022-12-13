Военный обозреватель рассказал о реальной обстановке в Луганске

Артамонов подчеркнул, что необходимо контролировать гуманитарную помощь ЛНР, включая медикаменты. И все это нельзя замалчивать, чтобы Луганск стал, наконец, полноправной частью России. Он также отметил удивительную жизнерадостность людей в ЛНР и сравнил их с нашими дедушками и бабушками, которые радовались жизни и создавали соцреалистические полотна, пропитанные светом, потому что видели много мрака и горя.