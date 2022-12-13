Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

В Омской области появится логистический центр для овощей и фруктов из Таджикистана

Сегодня, 02:32
Фото: 1MI
Площадь оптово-распределительного комплекса составит 35 га.

В Омске появится оптово-распределительный центр для овощей и фруктов. Губернатор Омской области Александр Бурков и глава Хатлонской области Таджикистана Курбон Каримзода подписали соответствующее соглашение.

Логистический комплекс построят на пересечении Черлакского и Новосибирского тракта. Его площадь составит 35 га. В новом центре планируют принимать до 300 фур в сезон.

Благодаря этому свежие фрукты и овощи появятся на прилавках омских магазинов и рынков по более низким ценам. Также Омская область может наладить сотрудничество с Таджикистаном по другим направлениям.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Поставка#Таджикистан#Овощи#Овощи и фрукты#Фрукты
Подпишитесь
Предновогодние отставки. Из омской прокуратуры «исчез» предпоследний зампрокурора
Вчера, 11:41
Больших превышений не было. Чем дышали омичи и гости города в ноябре
Вчера, 07:42
Теперь официально. В Омской области утвердили и. о. главного прокурора
Вчера, 05:29
224 бочки. Новосибирцев поймали на вывозе опасных отходов на полигон под Омском
Вчера, 10:15
Еще одна отставка. После года на посту вице-мэра Кирилл Брюхов покинул администрацию
Вчера, 08:24
Острый клюв и когти. Омичи заметили в городе хищную птицу
Сегодня, 03:21