В Омской области появится логистический центр для овощей и фруктов из Таджикистана

В Омске появится оптово-распределительный центр для овощей и фруктов. Губернатор Омской области Александр Бурков и глава Хатлонской области Таджикистана Курбон Каримзода подписали соответствующее соглашение.
Логистический комплекс построят на пересечении Черлакского и Новосибирского тракта. Его площадь составит 35 га. В новом центре планируют принимать до 300 фур в сезон.
Благодаря этому свежие фрукты и овощи появятся на прилавках омских магазинов и рынков по более низким ценам. Также Омская область может наладить сотрудничество с Таджикистаном по другим направлениям.