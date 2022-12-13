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В Омской области мужчина побил палкой автомобиль бывшей супруги

Сегодня, 12:44
Фото: 1MI
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Сельчанину не понравилось, что бывшая жена поздно вернулась от сестры, и он решил повредить ее машину.

По сообщению УМВД России по Омской области, в полицию обратилась 40-летняя жительница Тевризского района, которая рассказала, что ее бывший супруг, с которым она уже два года в разводе, повредил ее автомобиль Geely MK Cross.

Выяснилось, что между мужчиной и женщиной возник очередной конфликт. По мнению сельчанина, бывшая жена поздно приехала от своей сестры. Ему это не понравилось, и в разгар ссоры мужчина ушел в гараж. Спустя время женщина услышала, как он бьет автомобиль.

Бывший супруг несколько раз ударил палкой по иномарке и разбил левую фару и лобовое стекло. Сумма материального ущерба составила 5,8 тыс рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Помимо этого, сельчанину нужно будет возместить материальный ущерб.

#Происшествия#Новости#Омская область#Тевризский район#Уголовное дело#Бывший муж#Автомобиль#Юлия Бармина
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