В Омской области мужчина побил палкой автомобиль бывшей супруги

Выяснилось, что между мужчиной и женщиной возник очередной конфликт. По мнению сельчанина, бывшая жена поздно приехала от своей сестры. Ему это не понравилось, и в разгар ссоры мужчина ушел в гараж. Спустя время женщина услышала, как он бьет автомобиль.