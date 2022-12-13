В Омской области мужчина побил палкой автомобиль бывшей супруги

По сообщению УМВД России по Омской области, в полицию обратилась 40-летняя жительница Тевризского района, которая рассказала, что ее бывший супруг, с которым она уже два года в разводе, повредил ее автомобиль Geely MK Cross.
Выяснилось, что между мужчиной и женщиной возник очередной конфликт. По мнению сельчанина, бывшая жена поздно приехала от своей сестры. Ему это не понравилось, и в разгар ссоры мужчина ушел в гараж. Спустя время женщина услышала, как он бьет автомобиль.
Бывший супруг несколько раз ударил палкой по иномарке и разбил левую фару и лобовое стекло. Сумма материального ущерба составила 5,8 тыс рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. Помимо этого, сельчанину нужно будет возместить материальный ущерб.