Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

В омском минобразования напомнили, при какой температуре школьники могут сидеть дома

Сегодня, 09:37
Фото: 1MI
Иллюстрация
Синоптики предупреждают о серьезном похолодании в ближайшие дни. Поэтому, в ведомстве напомнили о режиме посещения школ в такую погоду.

По сообщению пресс-службы минобразования Омской области, в ближайшие дни ожидаются сильные морозы. Температура может опуститься до -35 градусов и ниже. Поэтому, в ведомстве напоминают о режиме посещения школ в такую погоду.

Ученики начальной школы могут быть освобождены от занятий при температуре ниже -30 градусов, обучающиеся 5-9 классов — при температуре ниже -32, а если столбик термометра опустится ниже -35, уроки могут не посещать и старшеклассники.

При этом школы продолжат свою работу, вне зависимости от того, сколько детей присутствует на занятиях.

Отметим, что решение о том, отпускать ребенка в школу или нет, принимают, прежде всего, родители, ориентируясь на предварительный прогноз погоды и температуру в день посещения школьных занятий.

#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Дети#Омская школа#Похолодание#Мороз#Юлия Бармина
Подпишитесь
Назад к цензурным комитетам: что изменилось в книжной торговле из-за новых законов
Сегодня, 05:53
Судьба деревьев. На омскую комиссию по сносу и обрезке продолжат пускать горожан
Сегодня, 12:15
«СВО не напугала»: уклонистов в Омской области стало меньше
Сегодня, 07:14
Без полетов и еды. Сотрудники омского летного колледжа попали под статью
Сегодня, 11:26
Свалкой с химикатами в поселке под Омском заинтересовались следователи
Сегодня, 12:03
Низкие риски: в «БКС Мир инвестиций» рассказали о преимуществе ПИФов
Сегодня, 05:00