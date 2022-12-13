В омском минобразования напомнили, при какой температуре школьники могут сидеть дома

По сообщению пресс-службы минобразования Омской области, в ближайшие дни ожидаются сильные морозы. Температура может опуститься до -35 градусов и ниже. Поэтому, в ведомстве напоминают о режиме посещения школ в такую погоду.
Ученики начальной школы могут быть освобождены от занятий при температуре ниже -30 градусов, обучающиеся 5-9 классов — при температуре ниже -32, а если столбик термометра опустится ниже -35, уроки могут не посещать и старшеклассники.
При этом школы продолжат свою работу, вне зависимости от того, сколько детей присутствует на занятиях.
Отметим, что решение о том, отпускать ребенка в школу или нет, принимают, прежде всего, родители, ориентируясь на предварительный прогноз погоды и температуру в день посещения школьных занятий.