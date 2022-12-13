В Омске отменили результаты торгов на перевозки пассажиров автобусным маршрутом № 42

Согласно информации с портала госзакупок, отменили результаты торгов на поиск подрядчика, который должен был выполнить работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусным маршрутом № 42. Начальная цена контракта составляла 66,8 тыс рублей. А победителем стал участник, предложивший 4,5 млн рублей.
В Омское УФАС России поступила жалоба от индивидуального предпринимателя, который заявил, что положения извещения об осуществлении закупки нарушают, по его мнению, требования закона, и ведут к ограничению количества участников закупки.
Заявитель объяснил, что заказчиком неправомерно установлены требования к транспортным средствам, на которых исполнитель будет оказывать закупаемые услуги, а именно: максимальный срок эксплуатации не должен превышать трех лет, работать автобусы должны на природном газе, быть оборудованы для перевозок инвалидов, иметь лобовое и боковое светодиодное табло с отображением информации о номере маршрута, а кузов должен быть белого цвета.
При проверке комиссия обнаружила нарушения и признала жалобу обоснованной. Помимо этого Департаменту транспорта Администрации города Омска выдали предписание об устранении нарушений законодательства в сфере закупок.
Материалы рассмотрения жалобы будут переданы должностному лицу Омского УФАС России для решения вопроса о возбуждении административного дела.