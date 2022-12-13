В Омске отменили результаты торгов на перевозки пассажиров автобусным маршрутом № 42

Заявитель объяснил, что заказчиком неправомерно установлены требования к транспортным средствам, на которых исполнитель будет оказывать закупаемые услуги, а именно: максимальный срок эксплуатации не должен превышать трех лет, работать автобусы должны на природном газе, быть оборудованы для перевозок инвалидов, иметь лобовое и боковое светодиодное табло с отображением информации о номере маршрута, а кузов должен быть белого цвета.