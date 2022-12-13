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В Московской области урожай сои более чем в два раза превысил прошлогодние показатели

Сегодня, 12:40
В 2022 году в Подмосковье собрали 15,9 т сои.

В Московской области урожай сои по итогам 2022 года составил 15,9 тонны — это на 59% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщает 360tv.ru. Лидерами по объему собранного урожая стали Серебряные Пруды, Зарайск и Луховицы.

Урожай сои в Московской области в 2022 году был собран с площади 10,1 тыс. гектаров. План по сбору сои, как отметил курирующий Минсельхозпрод зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов, выполнен на 100%. В среднем показатели урожайности составили 15,7 центнеров на 1 гектар, за аналогичный период 2021 года — 14,8 центнера на гектар.

Соя — безотходное растение, все части которого подвергаются переработке. Они перерабатываются более чем в 400 видов продукции, в числе которой — мука, молоко, масло. Также соя используется как белковая добавка. 

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