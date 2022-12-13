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В единый регистр внесли почти 145 млн записей о застрахованных в ОМС

Сегодня, 20:21
Фото: pxhere.com
Госдума Российской Федерации во втором чтении приняла поправку в закон об обязательном медстраховании. Теперь территориальные фонды ОМС могут одновременно работать как с региональным, так и с федеральным (единым) регистрами застрахованных для обмена информацией еще в течение двух лет.

 

Отмечается, что обмен информацией замкнется на едином регистре застрахованных в ОМС до 1 января 2025 г.

 

ФОМС запустил в работу единый регистр застрахованных вместе с цифровым полисом ОМС с 1 декабря 2022 года. Сейчас в него внесено около 145 млн записей. Об этом информирует interfax.ru.

 

Российским регионам дано дополнительное время для налаживания процесса прямого обмена данными между территориальными фондами ОМС, ЛПУ и единым регистром без задействования территориальных сегментов ГИС ОМС, в настоящий момент технически это сделать не везде возможно. 

 

Данная инновация должна улучшить качество обмена данными для учета и оплаты медпомощи в рамках ОМС в будущем, а также обеспечить базу для полного перехода на цифровые полисы.

 

Председатель ФОМС Илья Баланин объяснил, что период перехода в сфере эксплуатации региональных систем территориальных фондов не окажет влияние на работу единого регистра застрахованных лиц. Действия, которые осуществляются между ведомствами — участниками системы ОМС — производятся в рамках законодательных норм сферы ОМС.

Бумажный полис нет необходимости срочно менять, он действителен. Помимо этого, страховыми медорганизациями с 1 декабря 2022 года гражданам выдаются и полисы в форме выписки из единого регистра застрахованных лиц, содержащие также штрихкод.

 

Информацию о том, что гражданам не нужно срочно менять полисы ОМС на бумажном носителе, подтвердил и Дмитрий Кузнецов, вице-президент Всероссийского союза страховщиков. Он рассказал, что страховые компании предоставляют застрахованным консультации и объясняют порядок получения полиса в виде выписки из ЕРЗ, для максимально комфортного для граждан внедрения полиса ОМС в электронном виде.

 

Также известно, что  граждане, застрахованные в системе ОМС и актуализировавшие данные о документах, удостоверяющих личность, с 1 декабря 2022 года могут оформить электронный полис ОМС.

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