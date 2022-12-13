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В Чувашии на турбазе «Зеленая Долина» возвели двухуровневый веревочный парк

13 декабря 04:59
На строительство двухуровневого веревочного парка в Алатырском районе Чувашии, выделили средства из гранта.

Как пишет INFOX.RU в этом году Алатырский район получил грант главы Чувашии размер которого составил 9 миллионов рублей. Из этой суммы 4,3 миллиона рублей было решено направить на развитие туристической инфраструктуры вблизи туристической базы «Зеленая Долина». В скором будущем там планируют также обустроить зону кемпинга.

Ранее «Зеленой Долине» выделили федеральный грант, сумма которого составила 2,97 млн рублей на строительство гостевого дома, а также детской и спортивной площадок. Власти планируют сделать сделать Алатырский район привлекательным для туризма.

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