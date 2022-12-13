В Чувашии на турбазе «Зеленая Долина» возвели двухуровневый веревочный парк

Как пишет INFOX.RU в этом году Алатырский район получил грант главы Чувашии размер которого составил 9 миллионов рублей. Из этой суммы 4,3 миллиона рублей было решено направить на развитие туристической инфраструктуры вблизи туристической базы «Зеленая Долина». В скором будущем там планируют также обустроить зону кемпинга.