Скончался знаменитый разработчик БМП Данил Релин

Posted 13 декабря 2022, 08:35
Published 13 декабря 2022, 08:35
Modified 13 декабря 2022, 08:35
Updated 13 декабря 2022, 08:35
Данил Захарович родился в 1930 году. На Курганском машиностроительном заводе он работал с 1954 года и прошёл путь от рядового конструктора до замдиректора по техническому управлению.
Работа Релина была высоко оценена государством, он получил медали “За доблестный труд” и “За трудовую доблесть”, а также орден Трудового Красного Знамени. Также он удостоился целого ряда почётных званий, в том числе его избрали “Почетным гражданином города Кургана”
Глава горадминистрации Кургана выразил соболезнование родным Данила Захаровича. Он отметил, что город будет чтить его, как талантливого конструктора и преданного своему делу человека.