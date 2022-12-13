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Posted 13 декабря 2022, 08:35

Published 13 декабря 2022, 08:35

Modified 13 декабря 2022, 08:35

Updated 13 декабря 2022, 08:35

Скончался знаменитый разработчик БМП Данил Релин

13 декабря 2022, 08:35
На 92-м году жизни умер машиностроитель из Кургана, разработчик боевых машин пехоты (БМП-1, БМП-2 и БМП-3) Данил Релин.

Данил Захарович родился в 1930 году. На Курганском машиностроительном заводе он работал с 1954 года и прошёл путь от рядового конструктора до замдиректора по техническому управлению.

Работа Релина была высоко оценена государством, он получил медали “За доблестный труд” и “За трудовую доблесть”, а также орден Трудового Красного Знамени. Также он удостоился целого ряда почётных званий, в том числе его избрали “Почетным гражданином города Кургана”

Глава горадминистрации Кургана выразил соболезнование родным Данила Захаровича. Он отметил, что город будет чтить его, как талантливого конструктора и преданного своему делу человека.

 

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