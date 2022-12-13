Сидим по домам. На Омск надвигаются жуткие морозы, способные лишить людей конечностей

Posted 13 декабря 2022, 11:35
Published 13 декабря 2022, 11:35
Modified 13 декабря 2022, 12:21
Updated 13 декабря 2022, 12:21
По сообщению Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие дни в Омске ожидается серьезное похолодание.
Так, 14 декабря, температура ночью опустится до -28…-33 градусов, местами до -38. Днем же ожидается небольшое потепление — -20…-25, местами до -30.
15 декабря, в четверг, температура ночью составит -27…-32 (местами -37). Днем — -17…-22, местами до -27.
А в пятницу, 16 декабря, столбик термометра ночью опустится до -22…-27, местами до -33. Днем — -15…-20 (местами до -25).
В связи с этим, в МЧС России по Омской области рассказали, чему стоит уделить внимание в такую погоду.
«Находясь на улице, не стойте на одном месте, двигайтесь. Одежда должна быть по сезону, многослойной и обязательно из натуральных тканей. Чтобы руки оставались теплыми, носите варежки, а не перчатки», — рассказали в МЧС.
Если же вы все-таки получили обморожение, не согревайте обмороженные места быстро, не растирайте обмороженные участки снегом, не натирайте обмороженные участки тела жиром, а лучше осторожно разотрите обмороженный участок рукой или шерстяным шарфом.
При сильном обморожении — укутайте пораженное место теплыми вещами и постарайтесь быстрее добраться до теплого помещения. А затем немедленно вызовите врача.