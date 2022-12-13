Самолеты в омском аэропорту теперь заправляют с помощью блокчейн

Блокчейн-платформа позволяет моментально оплачивать заправку самолетов «в крыло». Запрос топлива, оплата и обмен отчетными документами происходят в онлайн-режиме с помощью приложений на планшетных компьютерах пилота и оператора топливозаправщика. Таким образом сокращается общее время обслуживания самолетов, а авиакомпании и поставщики топлива производят взаиморасчеты без предоплаты. Сейчас с помощью цифрового сервиса заправляются регулярные рейсы авиакомпании «ЮТэйр».