Самолеты в омском аэропорту теперь заправляют с помощью блокчейн

«С момента запуска блокчейн-платформы в 2021 году с ее использованием произведена заправка свыше 9 тыс. регулярных рейсов. Мы продолжаем расширять географию применения нашей цифровой системы, в том числе в аэропортах Сибири, через которые проходят стратегические маршрутные направления», — сообщил генеральный директор «Газпромнефть-Аэро» Владимир Егоров.
Блокчейн-платформа позволяет моментально оплачивать заправку самолетов «в крыло». Запрос топлива, оплата и обмен отчетными документами происходят в онлайн-режиме с помощью приложений на планшетных компьютерах пилота и оператора топливозаправщика. Таким образом сокращается общее время обслуживания самолетов, а авиакомпании и поставщики топлива производят взаиморасчеты без предоплаты. Сейчас с помощью цифрового сервиса заправляются регулярные рейсы авиакомпании «ЮТэйр».
«В планах — внедрение цифровых расчетов во всех городах присутствия „ЮТэйр“. Такой способ заправки серьезно упрощает взаимодействие авиакомпании и топливо-заправочного комплекса. Мы оптимизировали рабочее время экипажей, отказались от дополнительных бумажных носителей и сократили время расчетов с поставщиком топлива, что в конечном итоге снижает наши операционные расходы», — отметил президент «ЮТэйр — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.
Блокчейн-платформа, разработанная специалистами «Газпромнефть-Аэро», — первая в стране в своем роде. Она соответствует необходимым стандартам и входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры России.