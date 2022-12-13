Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Самолеты в омском аэропорту теперь заправляют с помощью блокчейн

Сегодня, 08:48
Фото: Пресс-служба «Газпром нефти»
Омск стал 17-м городом, где появилась цифровая система авиазаправки самолетов, разработанная «Газпром нефтью».
«С момента запуска блокчейн-платформы в 2021 году с ее использованием произведена заправка свыше 9 тыс. регулярных рейсов. Мы продолжаем расширять географию применения нашей цифровой системы, в том числе в аэропортах Сибири, через которые проходят стратегические маршрутные направления», — сообщил генеральный директор «Газпромнефть-Аэро» Владимир Егоров.

Блокчейн-платформа позволяет моментально оплачивать заправку самолетов «в крыло». Запрос топлива, оплата и обмен отчетными документами происходят в онлайн-режиме с помощью приложений на планшетных компьютерах пилота и оператора топливозаправщика. Таким образом сокращается общее время обслуживания самолетов, а авиакомпании и поставщики топлива производят взаиморасчеты без предоплаты. Сейчас с помощью цифрового сервиса заправляются регулярные рейсы авиакомпании «ЮТэйр».

«В планах — внедрение цифровых расчетов во всех городах присутствия „ЮТэйр“. Такой способ заправки серьезно упрощает взаимодействие авиакомпании и топливо-заправочного комплекса. Мы оптимизировали рабочее время экипажей, отказались от дополнительных бумажных носителей и сократили время расчетов с поставщиком топлива, что в конечном итоге снижает наши операционные расходы», — отметил президент «ЮТэйр — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Блокчейн-платформа, разработанная специалистами «Газпромнефть-Аэро», — первая в стране в своем роде. Она соответствует необходимым стандартам и входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

#Наталья Александрова#Омск
Подпишитесь
Назад к цензурным комитетам: что изменилось в книжной торговле из-за новых законов
Сегодня, 05:53
Закрытые заседания. Омская комиссия по сносу деревьев перешла на новый режим
Сегодня, 08:28
«СВО не напугала»: уклонистов в Омской области стало меньше
Сегодня, 07:14
Жителям севера Омской области заплатят за переход с газа на дрова и электричество
Сегодня, 05:59
Место встречи — хоккейный очаг. У омской «Арены» установят «костровища» с крышей
Сегодня, 07:19
Низкие риски: в «БКС Мир инвестиций» рассказали о преимуществе ПИФов
Сегодня, 05:00