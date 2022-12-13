Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Сало, варежки и песни… Как герои программ «Местные жители» помогают бойцам в зоне СВО

Сегодня, 10:12
Фото: 12 канал
Новость о начале мобилизации

21 сентября снимали программу в деревне Бобровка Тарского района. Как раз писали интервью мастера, который плетёт корзины. Неожиданно в комнату зашёл родственник и сказал, что объявили мобилизацию… Все замолчали… и долго не могли начать работать.

Фото: 12 канал

ЧАЙ С ИМБИРЁМ И ИНДИЙСКИЕ СУХАРИКИ

Героиня нашей программы Елена Бурдель занимается изготовлением авторских чаёв. Как только началась мобилизация, в своём магазинчике в Омске она организовала пункт сбора помощи. Неравнодушные омичи несли сигареты, продукты, одеяла, гитары, шахматы, удлинители…

Фото: 12 канал

Одна женщина принесла несколько пар варежек. Плачет и рассказывает, как вязала «с тремя пальцами», под курок автомата…Елена отправляет для ребят специальные трявяные сборы, чай с имбирём и сухарики с индийскими острыми специями, говорит, они помогут согреться ребятам.

Фото: 12 канал

ТЁПЛЫЕ ИСТОРИИ

Герой с нашей заставки молодой фермер Никита Волков из с. Новотроицкое Омского района напилил телегу дров и отвёз многодетной маме, старший сын сейчас в зоне СВО, поэтому некому было заготовить дрова. Теперь, малыши не замёрзнут зимой.

Бабушка с заставки, которая печёт хлеб,  Анастасия Григорьевна Ферулёва из с. Верхнеильинка Черлакского района. Ей 84 года, она сама напряла шерсти и связала несколько пар носков для ребят.

Фото: 12 канал

ПЕСНЯ - ФРОНТУ

Наши герои - самодеятельные артисты тоже помогают, как могут. Они поддерживают родственников наших солдат, ставят концерты, ездят с выступлениями по окрестным сёлам. Екатерина Зазулина из села Старосолдатское Тюкалинского района поёт о России, о патриотизме наших ребят.

Фото: 12 канал

ТЕЛЕМАРАФОН «ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ»

О тех, кто помогает фронту я рассказала в телемарафоне «Всё для Победы». Буквально за полчаса до выхода в студию Оксаны Савочкиной — автора программы, к нам на канал приехал Петр Преде из Тары, он тоже герой нашей программы, так вот он привёз целый ящик свежезасоленного сала и попросил передать ребятам. Говорит, соскучились, наверное, по домашней еде…Через 2 часа посылка была доставлена ребятам в Черёмушки.

Фото: 12 канал

Вот такие они, наши местные жители — люди с большой душой и добрым сердцем.

Программа «Местные жители» выходит еженедельно во вторник на 12 канале в 20:00
Все выпуски проекта доступны по ссылке — https://12-kanal.ru/program/mestnye-zhiteli/

#Общество#Спецоперация#Частичная мобилизация в России#Омск#Омская область
Подпишитесь
Назад к цензурным комитетам: что изменилось в книжной торговле из-за новых законов
Сегодня, 05:53
Судьба деревьев. На омскую комиссию по сносу и обрезке продолжат пускать горожан
Сегодня, 12:15
«СВО не напугала»: уклонистов в Омской области стало меньше
Сегодня, 07:14
Без полетов и еды. Сотрудники омского летного колледжа попали под статью
Сегодня, 11:26
Свалкой с химикатами в поселке под Омском заинтересовались следователи
Сегодня, 12:03
Низкие риски: в «БКС Мир инвестиций» рассказали о преимуществе ПИФов
Сегодня, 05:00