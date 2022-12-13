Сало, варежки и песни… Как герои программ «Местные жители» помогают бойцам в зоне СВО

О тех, кто помогает фронту я рассказала в телемарафоне «Всё для Победы». Буквально за полчаса до выхода в студию Оксаны Савочкиной — автора программы, к нам на канал приехал Петр Преде из Тары, он тоже герой нашей программы, так вот он привёз целый ящик свежезасоленного сала и попросил передать ребятам. Говорит, соскучились, наверное, по домашней еде…Через 2 часа посылка была доставлена ребятам в Черёмушки.