Сало, варежки и песни… Как герои программ «Местные жители» помогают бойцам в зоне СВО

21 сентября снимали программу в деревне Бобровка Тарского района. Как раз писали интервью мастера, который плетёт корзины. Неожиданно в комнату зашёл родственник и сказал, что объявили мобилизацию… Все замолчали… и долго не могли начать работать.
ЧАЙ С ИМБИРЁМ И ИНДИЙСКИЕ СУХАРИКИ
Героиня нашей программы Елена Бурдель занимается изготовлением авторских чаёв. Как только началась мобилизация, в своём магазинчике в Омске она организовала пункт сбора помощи. Неравнодушные омичи несли сигареты, продукты, одеяла, гитары, шахматы, удлинители…
Одна женщина принесла несколько пар варежек. Плачет и рассказывает, как вязала «с тремя пальцами», под курок автомата…Елена отправляет для ребят специальные трявяные сборы, чай с имбирём и сухарики с индийскими острыми специями, говорит, они помогут согреться ребятам.
ТЁПЛЫЕ ИСТОРИИ
Герой с нашей заставки молодой фермер Никита Волков из с. Новотроицкое Омского района напилил телегу дров и отвёз многодетной маме, старший сын сейчас в зоне СВО, поэтому некому было заготовить дрова. Теперь, малыши не замёрзнут зимой.
Бабушка с заставки, которая печёт хлеб, Анастасия Григорьевна Ферулёва из с. Верхнеильинка Черлакского района. Ей 84 года, она сама напряла шерсти и связала несколько пар носков для ребят.
ПЕСНЯ - ФРОНТУ
Наши герои - самодеятельные артисты тоже помогают, как могут. Они поддерживают родственников наших солдат, ставят концерты, ездят с выступлениями по окрестным сёлам. Екатерина Зазулина из села Старосолдатское Тюкалинского района поёт о России, о патриотизме наших ребят.
ТЕЛЕМАРАФОН «ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ»
О тех, кто помогает фронту я рассказала в телемарафоне «Всё для Победы». Буквально за полчаса до выхода в студию Оксаны Савочкиной — автора программы, к нам на канал приехал Петр Преде из Тары, он тоже герой нашей программы, так вот он привёз целый ящик свежезасоленного сала и попросил передать ребятам. Говорит, соскучились, наверное, по домашней еде…Через 2 часа посылка была доставлена ребятам в Черёмушки.
Вот такие они, наши местные жители — люди с большой душой и добрым сердцем.
Программа «Местные жители» выходит еженедельно во вторник на 12 канале в 20:00
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