Реабилитолог рассказал, как человек может справиться с переутомлением

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на АИФ, прежде всего важен хороший сон. Засыпать нужно не позднее 23 часов и спать не менее семи. Так организму удастся завершить восполнение внутреннего ресурса и произвести включение всех гормональных систем.
Все гаджеты и телевизоры должны быть отключены за час до сна из-за мелатонина - регулирующего сон гормона.
Также весь день нужно соблюдать баланс воды, каждый час выпивая минимум 150 мл воды. Что будет препятствовать желанию заесть усталость.
Питание необходимо сбалансированное. Исключение из потребления продуктов, особенно животных жиров, может привести к дефициту нутриентов (это белки, жиры или углеводы). Иначе не будет хватать энергии.
Кроме работы и домашних дел нужно еще что-то, что радует в жизни. Например, можно заняться живописью, спортом или танцами.
И очень важно избавиться от стресса. А также можно медитировать или делать дыхательную гимнастику, что поможет успокоиться.