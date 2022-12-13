Отдых с умом. Омичам рассказали, как правильно спланировать свой отпуск в 2023 году

Аналитики также рассказали нюансы, которые стоит учесть при планировании отпуска. Во-первых, проанализируйте свои доходы, учтите премии и повышение зарплаты (если подобное присутствует, лучше брать отпуск после самих выплат). Во-вторых, включайте в отпуск выходные дни, тогда отпускных будет больше.