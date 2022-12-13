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Отдых с умом. Омичам рассказали, как правильно спланировать свой отпуск в 2023 году

Сегодня, 09:23
Фото: 1MI
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Жителям Омска рассказали, когда лучше пойти в отпуск в 2023 году

Аналитики рассказали, когда лучше брать отпуск в 2023 году, чтобы не потерять в деньгах.

Сотрудники онлайн-платформы по поиску работы «hh.ru» рассказали, когда лучше брать отпуск в 2023 году, чтобы не потерять в деньгах.

Если омичи хотят получить как можно больше отпускных, стоит выбирать отдых в марте, августе или октябре, поскольку в этих месяцах рабочих дней больше чем праздников и выходных.

Если же отпускные для омичей не так важны как сам отдых, лучше присоединить отпуск к праздникам. В этом плане самыми выгодными месяцами являются январь и май.

Аналитики также рассказали нюансы, которые стоит учесть при планировании отпуска. Во-первых, проанализируйте свои доходы, учтите премии и повышение зарплаты (если подобное присутствует, лучше брать отпуск после самих выплат). Во-вторых, включайте в отпуск выходные дни, тогда отпускных будет больше.

#Юлия Бармина#Общество#Новости#Омск#Омская область#Отпуск#Работа#Премия#Зарплата
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