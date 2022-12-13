Омский «Авангард» арендовал 24-летнего вратаря из «Спартака»

По словам генерального менеджера «Авангарда» Рашида Хабибулина, Сковронский — перспективный голкипер. Спортсмен провел 94 матча за клуб «Химик» и четыре матча в КХЛ за «Спартак» в прошлом сезоне. В «Авангарде» он будет выступать под номером 32.