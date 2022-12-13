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Омский «Авангард» арендовал 24-летнего вратаря из «Спартака»

Сегодня, 05:30
Фото: ХК Авангард
В омский клуб временно перешел Андрей Сковронский.

Омский «Авангард» заключил договор временного перехода с хоккейным клубом «Спартак». До конца сезона омский клуб арендует 24-летнего голкипера Андрея Сковронского.

По словам генерального менеджера «Авангарда» Рашида Хабибулина, Сковронский — перспективный голкипер. Спортсмен провел 94 матча за клуб «Химик» и четыре матча в КХЛ за «Спартак» в прошлом сезоне. В «Авангарде» он будет выступать под номером 32.

Отметим, что омский клуб продолжает искать варианты игроков по всем направлениям. В том числе для команды пытаются подобрать вратаря.

#Вероника Жукова#Спорт#Новости#Омск#Авангард
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