Омский «Авангард» арендовал 24-летнего вратаря из «Спартака»

Омский «Авангард» заключил договор временного перехода с хоккейным клубом «Спартак». До конца сезона омский клуб арендует 24-летнего голкипера Андрея Сковронского.
По словам генерального менеджера «Авангарда» Рашида Хабибулина, Сковронский — перспективный голкипер. Спортсмен провел 94 матча за клуб «Химик» и четыре матча в КХЛ за «Спартак» в прошлом сезоне. В «Авангарде» он будет выступать под номером 32.
Отметим, что омский клуб продолжает искать варианты игроков по всем направлениям. В том числе для команды пытаются подобрать вратаря.