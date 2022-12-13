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Омичам рассказали куда звонить, если произойдет ЧП из-за плохой погоды

Сегодня, 13:08
Фото: 1MI
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В ближайшие дни в Омск придут сильные морозы, в связи с этим возможно возникновение ЧС.

Напомним, ранее стало известно о резком похолодании в ближайшие дни. Температура в Омске может опуститься до -38.

По сообщению омской администрации, в связи с этим возможно возникновение ЧС в Омской области, а именно: увеличение пожаров в частном секторе, аварии на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждение или обрыв линий связи и электропередач, нарушение транспортного движения, а также ухудшение условий при проведении аварийно-восстановительных работ.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, жителям Омска следует обратиться в ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, (3812) 25-83-26, (3812) 44-91-00 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу города: 78-78-78.

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#Касается каждого#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#ЧП#Ухудшение погоды#Мороз#Юлия Бармина
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