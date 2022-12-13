Омичам рассказали куда звонить, если произойдет ЧП из-за плохой погоды

Напомним, ранее стало известно о резком похолодании в ближайшие дни. Температура в Омске может опуститься до -38.
По сообщению омской администрации, в связи с этим возможно возникновение ЧС в Омской области, а именно: увеличение пожаров в частном секторе, аварии на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждение или обрыв линий связи и электропередач, нарушение транспортного движения, а также ухудшение условий при проведении аварийно-восстановительных работ.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, жителям Омска следует обратиться в ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, (3812) 25-83-26, (3812) 44-91-00 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу города: 78-78-78.