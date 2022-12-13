Новый зал Свердловской филармонии начнут строить в будущем году

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на градоначальника, пока не будет готов проект, на стройку не удастся получить федеральное финансирование.
В качестве тех, кто будет лоббировать строительство зала, он назвал известного пианиста Дениса Мацуева и дирижера Валерия Гергиева.
Концертный зал по проекту архитектурного бюро Zaha Hadid Architects должен появиться на месте расселенного и снесенного жилого дома на улице Карла Либкнехта. Открытие зала планировалось к юбилею города в 2023 году, но проект пришлось заморозить в связи с отсутствием необходимых средств.