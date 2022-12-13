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Новый зал Свердловской филармонии начнут строить в будущем году

Сегодня, 11:20
В городском бюджете предусмотрено 50 миллионов рублей, чтобы начать проектировать новый концертный зал Свердловской филармонии. Эту сумму уже согласовал глава региона Евгений Куйвашев.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на градоначальника, пока не будет готов проект, на стройку не удастся получить федеральное финансирование.

В качестве тех, кто будет лоббировать строительство зала, он назвал известного пианиста Дениса Мацуева и дирижера Валерия Гергиева.

Концертный зал по проекту архитектурного бюро Zaha Hadid Architects должен появиться на месте расселенного и снесенного жилого дома на улице Карла Либкнехта. Открытие зала планировалось к юбилею города в 2023 году, но проект пришлось заморозить в связи с отсутствием необходимых средств.

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