Новый зал Свердловской филармонии начнут строить в будущем году

Концертный зал по проекту архитектурного бюро Zaha Hadid Architects должен появиться на месте расселенного и снесенного жилого дома на улице Карла Либкнехта. Открытие зала планировалось к юбилею города в 2023 году, но проект пришлось заморозить в связи с отсутствием необходимых средств.