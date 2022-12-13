Ниже декадной нормы. В Омской области выпало слишком мало снега

По данным Обь-Иртышского УГМС, на 10 декабря высота среднего снежного покрова в Омской области оказалась на 6 см ниже нормы — всего 11 см. Этот показатель также на 4 см меньше, чем в прошлом году. Средняя высота снежного покрова в районах со степью и лесостепью составляет 6-8 см, что на 7-10 см ниже нормы, а в тайге и подтайге — 21 см. Этот показатель находится в пределах нормы.