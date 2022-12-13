Ниже декадной нормы. В Омской области выпало слишком мало снега

По данным Обь-Иртышского УГМС, на 10 декабря высота среднего снежного покрова в Омской области оказалась на 6 см ниже нормы — всего 11 см. Этот показатель также на 4 см меньше, чем в прошлом году. Средняя высота снежного покрова в районах со степью и лесостепью составляет 6-8 см, что на 7-10 см ниже нормы, а в тайге и подтайге — 21 см. Этот показатель находится в пределах нормы.
Больше всего выпало снега в Усть-Ишиме, Тевризе, Таре и Знаменском — 22-24 см. Меньше всего — в Русской Поляне и Саргатском. Там выпало всего 2-3 см осадков. В Омске высота снежного покрова составила 10 см. В последний раз столько снега выпадало в 2008 году. 10 декабря пошел снег, в результате всего за пару дней в регионе выпало 2-5 мм осадков, а Омске — 5.4 мм.
К 12 декабря высота снежного покрова варьируется от 4 см в Саргатском и Русской Поляне до 20-24 см в северных районах области. В Омске высота снежного покрова выросла до 11 см. В прошлом году к 12 декабря выпало 10 см снега.